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快訊／財神爺送幸福！　統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

▲▼111年5-6月發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲趕快對發票！不要跟財神爺過不去！　（圖／記者蕭筠攝）

社群中心／周偉承

最新一期統一發票開獎囉！本期（7-8月）統一發票千萬特別獎號碼是「05701942」，趕快翻出家中發票對獎，說不定幸運兒就是你！此外，上一期統一發票還有5張千萬特別獎、1張200萬元特獎與8張獎金百萬元的雲端發票無人兌領，提醒大家別和財神爺擦肩而過！

▲▼111年7-8月期統一發票開獎號碼。（圖／社群中心製）

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▲本期（7-8月）統一發票「完整中獎號碼」出爐！　（圖／社群中心製）

截至20日止，上期（7-8月）統一發票還有5張千萬特別獎尚未兌領，分別是在台北市中山區大直街全家便利商店直學分公司消費金額15元、桃園市成功路東東保齡球館付球局費、租用費共690元、台北市中山區民族東路上的台北農產停車花75元、彰化縣社頭鄉社石路7-11花30元買食品、台中市北屯區太原路7-11花94元買食品飲料。

另外還有200萬元發票剩1張未領，由民眾在蝦皮購物花1799元買東西拿到，而雲端發票則有8張未領，消費金額以騎乘gogoro繳15元服務費最，另有民眾透過Google play花2480元購買應用程式最高。

5-6月期統一發票領獎期間自8月6日起至11月7日止，提醒中獎民眾要盡快兌獎，不要和財神爺錯過了。

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