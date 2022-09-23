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全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日　大杯單品美式49元還能加購限量好禮

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日（圖／全家提供）

圖、文／全家提供

每年的10月1日都是咖啡迷最期待的時刻，因為又將迎來一年一度的「國際咖啡日」，各家業者無不絞盡腦汁祭出優惠活動吸引消費者目光，不只是要喚起你心中對咖啡美好的想像，更要在這個特別的日子裡一起用咖啡香同歡。

今年，全家便利商店特別規劃了「咖啡集章趣」的活動。自即刻起到10月4日止，只要在全家便利商店購買Let's Café 全品項、提拉米蘇泡芙或UCC指定咖啡等指定商品，都能獲贈一個章，不僅讓消費者能在這個日子用咖啡滿足口腹之慾，集滿一個章就能再加價購兌換許多限量好禮，更是增添趣味。

包括各10萬杯的大杯單品美式、大杯單品拿鐵，現在都只要一個章加上49元或59元就能輕鬆換取；又或集滿2個章的消費者，能以再加79元的價格兌換Let's Café 無塑植纖杯；還有原價450元的Let's Café 不鏽鋼杯，現在只要用兩個章再加109元就能擁有，等於以24折的優惠價格入手，相當划算。集滿三個章的消費者，更能免費兌換UCC艾洛瑪西西里咖啡。

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日（圖／全家提供）

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日（圖／全家提供）

＃環保好咖組呼應永續，自備飲料杯再優惠5元

不只是透過咖啡集章趣一起慶祝，國際咖啡日還有另個重要精神：促進公平交易咖啡，並提高對咖啡種植者困境的認識。對此，全家也以實際行動表達對永續議題的關心，推出「環保好咖組」活動，只要購買指定單品咖啡再加上台灣品牌、擁有316不鏽鋼材質的仙德曼保溫杯，並在期限內兌換完畢後還能再獲得500元購物金，換算下來整組回饋後高達57折。

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日（圖／全家提供）

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日（圖／全家提供）

全家推咖啡集章趣慶國際咖啡日（圖／全家提供）

這回指定單品咖啡中選用來自於「宏都拉斯高地小農」所種植的咖啡豆，在種植上做到不砍樹、不使用化學肥料、殺蟲劑等永續方式栽培，從源頭保護自然環境，達到真正的生態循環；此外，全家也持續推動Let's Café 、私品茶自備飲料杯省5元的優惠活動，讓消費者對於咖啡議題的關心不只是在每年的國際咖啡日，而是真正落實在每一天的生活。

還等什麼，快去全家喝咖啡、吃泡芙蒐集章點兌換限量好禮，用行動一起歡慶這一年一度的國際咖啡日吧！
更多詳情請見國際咖啡日官網頁面：https://nevent.family.com.tw/international-coffee-day/

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