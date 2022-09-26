日本不認可高端　矢板明夫1原因直言「日本政府做得不對」

記者黃翊婷／綜合報導

日本宣布10月11日起開放海外旅客自由行，但日本不承認我國的高端疫苗，施打高端的民眾要花3500元做PCR，且結果為陰性才能入境。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫25日在臉書PO文表示，「我們生活在台灣的人都知道，沒有任何數據可以證明，打高端的人和打別的疫苗的人比起來，把病毒傳給別人的危險性比較大。這件事，我認為日本政府做得不對。」

▲日本10月月11日開放海外旅客自由行，卻不承認高端疫苗，引發台灣人討論。（資料圖／記者蔡玟君攝）

日本目前認證的疫苗，包含BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣的高端疫苗。隨著日本宣布10月11日起開放海外旅客自由行，台灣最快也將在10月13日解封邊境，但施打高端的民眾想出國仍要自費3500元做PCR，相關議題近日也引起各界正反意見討論。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書PO文表示，自己打了3劑高端疫苗，25日他闊別2年半回到日本，出發前2天自行前往台北榮總醫院做PCR，花了新台幣3500元，「對於這件事，我首先感到的是很抱歉」，身為日本主要媒體長駐台灣的記者，雖然寫過很多篇關於台灣自主開發疫苗的報導，卻還是沒能影響日本政府的政策，「高端疫苗至今仍然沒有被承認，我也感到有一定的責任」。

矢板明夫強調，生活在台灣的人都知道，沒有任何數據可以證明，施打高端疫苗的人和施打別的疫苗的人相比，把病毒傳染給別人的危險性是否比較大，「這件事，我認為日本政府做得不對」，他之後會繼續努力撰寫文章，期盼能讓日本政府早日承認高端疫苗，同時也希望台灣方面能考慮把PCR的檢查費用降低一些，好讓年輕人去日本時的費用負擔可以減輕一點。

▲高端疫苗。（圖／ETtoday資料照）

而對於高端疫苗尚未獲得日本認可的問題，衛福部長薛瑞元24日曾表示，外交單位正在與日本持續溝通中，期待日方能在認證上談出一個結果；另外，高端是次單位蛋白疫苗，與BNT、莫德納等mRNA疫苗機轉不同，副作用也比較小，民眾打疫苗是基於自身選擇，他也因為身體考量打了4劑高端，當時沒想到能不能出國這件事。

至於自費PCR的費用能否降低，薛瑞元表示，是有可調整的空間，但因為PCR篩檢量能已經減少很多，基於成本考量要調降的機率不大。不過，他也提到，現在越來越多國家在解除邊境管制時已無需查看疫苗接種證明，「這會變成一個主流」。