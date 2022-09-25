快訊／本土+38785！新北增8016例最多　各縣市病例分佈曝

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增38,785例本土個案，疫情連六日下降止步。新增病例以新北市通報8016例最多，另有9縣市病例破千例。六都之外的彰化縣、新竹縣、新竹市都有千例以上。

指揮中心表示，今日新增之38,785例本土病例，為18,046例男性、20,726例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,016例)，臺中市(5,028例)，臺北市(4,370例)，桃園市(4,098例)，高雄市(3,733例)，臺南市(2,451例)，彰化縣(2,036例)，新竹縣(1,043例)，新竹市(1,006例)，屏東縣(958例)，宜蘭縣(953例)，苗栗縣(853例)，雲林縣(823例)，基隆市(739例)，南投縣(689例)，嘉義縣(568例)，花蓮縣(476例)，嘉義市(370例)，臺東縣(286例)，金門縣(160例)，澎湖縣(108例)，連江縣(21例)。

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▲9/25新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計17,567,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,310,244例排除)，其中6,250,051例確診，分別為33,763例境外移入、6,216,234例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,828例COVID-19死亡病例，其中10,812例本土，個案居住縣市分布為新北市2,269例、臺北市1,211例、臺中市1,097例、高雄市1,010例、桃園市825例、臺南市821例、彰化縣630例、屏東縣431例、雲林縣341例、南投縣318例、苗栗縣279例、嘉義縣258例、基隆市239例、宜蘭縣224例、花蓮縣190例、嘉義市175例、新竹縣174例、臺東縣153例、新竹市116例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

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