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次世代疫苗開打　南投市施打站爆棚！8點半到竟領300多號

▲南投次世代疫苗今開打，遭批重演去年6月排隊亂象。（圖／翻攝「沈夙崢.南投崢新聲」臉書粉專，下同）

▲南投次世代疫苗今開打，遭批重演去年6月排隊亂象。（圖／翻攝「沈夙崢.南投崢新聲」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

次世代莫德納疫苗今天開打，南投縣各鄉鎮衛生所都開設假日接種站，南投市衛生所則設置於慈濟南投聯絡處，卻發生現場施打人數超過預期，不到2小時即發出上千張號碼牌，導致許多依事前通知單準時到場的長輩還得頂著烈日苦候的亂象；有南投縣議員候選人直批：「疫苗施打至今已經一年多了，南投施打疫苗規劃永遠不長進！這畫面有沒有去年6月的既視感？」

縣府衛生局指出，次世代莫德納疫苗第一階段接種對象為65歲長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等3大族群，各鄉鎮市假日接種站同時也提供12歲以上民眾接種BNT、莫德納或高端疫苗；只要65歲以上長者符合資格，且前一劑接種間隔已滿3個月（84天），不管是接種第3劑、第4劑或第5劑都可以，確診者於3個月後即可接種。

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▲南投次世代疫苗今開打，遭批重演去年6月排隊亂象。（圖／翻攝「沈夙崢.南投崢新聲」臉書粉專）

南投縣議員候選人沈夙崢指出，現場發放號碼牌時，工作人員並未看身分是否符合、是否持有通知單，人來就發，號碼牌發放時間也跟通知單註明的不一樣，有收到通知單的民眾，按照時間於早上8時30分抵達慈濟南投聯絡處，領到的號碼牌竟已達300多號，現場發放超過1000張號碼牌，就有民眾不耐久候離開；今天上午南投的氣溫30度左右，現場帳篷數量卻不足，大多數長輩都只能找樹蔭、台階而坐，亂象頻生。

▲南投市去年7月間平山里疫苗施打站人潮爆量，即曾引發民怨。（圖／資料照片）

▲南投市去年7月間平山里疫苗施打站人潮爆量，即曾引發民怨。（圖／資料照片）

南投衛生單位去年6、7月間在南投市平山里活動中心設置假日接種站時，就發生過類似狀況；沈夙崢質疑，目前在診所也可接種疫苗，可接種就可掌握人數和名冊，就能事先規劃場地、預計人數，安排時段，「到底怎麼總能發生這種畫面？掌握人數發通知、規劃場地，真的很難嗎？」最後大家也是找第一線人員出氣，可憐忙翻的也是支援施打的醫護。

南投縣衛生局回應，因國內疫情持續趨緩、管制鬆綁，民眾近期的「打氣」不振，今天才會同時採用憑通知單、現場排隊施打的做法，沒想到等待施打次世代疫苗的民眾超乎預期，發生人數爆量的情形，除增派現場人力為長輩發放飲水、安撫情緒，也保證無論今天排隊等候，或改到平日至約定醫療院所，都一定打得到疫苗。

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