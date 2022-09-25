傳為黃帝栽種！陸5000歲古樹僅5株全在陝西　種子曾上太空

▲黃帝手植柏。（圖／翻攝自環球網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸日前公佈第二次（2015到2021年）古樹名木資源普查結果，其中5000年以上的古樹有5株，全數都在陝西，有2棵是位於延安市黃陵縣黃帝陵的黃帝手植柏、保生柏，相傳有1顆為軒轅黃帝所栽種。

據《環球網》報導，調查結果顯示，大陸全國散生古樹的樹齡主要集中在100—299年間，共有98.75萬株；樹齡在300—499年的有16.03萬株。樹齡在500年以上的有6.82萬株，其中1000年以上的古樹有10745株，5000年以上的古樹有5株。

這5株古樹分別是延安市黃陵縣黃帝陵的黃帝手植柏、保生柏；距離黃陵縣城20多公里的老君柏；渭南市白水縣倉頡廟內的倉頡手植柏；商洛市洛南縣的頁山大古柏。

其中，黃帝手植柏是黃帝陵古柏群中最古老的一株側柏，相傳為軒轅黃帝所栽，人稱軒轅柏，亦稱黃帝手植柏。這株古柏高20余公尺，胸徑11公尺，樹冠面積190余平方公尺，是特級保護古樹，被譽為「世界柏樹之父」。粗壯的樹幹七個人手拉著手合抱不攏。

據《長江日報 》報導，2012年，黃帝手植柏被實施克隆（Cloning）擴繁保護工程，實驗枝條生長出鮮活根系，7株克隆苗被分別植入陝西南五台珍稀樹種種質資源庫、中國森博園、南寧國際園博園等地。

2016年中秋節，舉行黃帝手植柏航天育種工程，其種子搭載長征2號運載火箭遨遊太空返回。2020年，長征五號B運載火箭搭載的倉頡手植柏籽種從太空返回。黃帝陵苗圃裡現在有180多棵太空育種苗，有些已經2公尺多高。

▲保生柏。（圖／翻攝自環球網）

保生柏位於軒轅廟西前院祭祀文化展室和書畫展室之間，樹高15.50公尺，平均冠幅12.1公尺，樹冠南偏，生長旺盛，主幹向西南傾斜16度，因其位於保生宮舊址而得名，是明代保生宮火毀後的唯一「幸存者」和「見證者」。

▲老君柏。（圖／翻攝自環球網）

老君柏，樹高18.5公尺，直徑3.5公尺。據傳漢武帝北徵朔方得勝歸來，在祭祀軒轅黃帝後，聽聞古商道葫蘆河畔有「老君神廟」，遂焚香祭拜，廟前植柏，以此銘志，賜名「老君柏」。

▲倉頡手植柏。（圖／翻攝自環球網）

倉頡手植柏在渭南市白水縣倉頡墓冢的東北側，高逾16公尺、腰圍7.8公尺、根圍9.9公尺。這株古樹相傳為象形文字的創造者倉頡親手栽植。

秦嶺古柏王則是「洛南八大景觀」之一。頁山大古柏樹高23.16公尺，比黃帝陵軒轅柏高3.1公尺；胸徑也比軒轅柏粗0.73公尺，平均冠幅25.7公尺，是秦嶺發現的最大古側柏。