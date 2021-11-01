蚩尤竟是黃帝的兒子！　「戰國竹簡」最新發現學者也驚訝

▲「清華簡」的《筮法》。（圖／翻攝北京清華大學）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京清華大學2008年獲得的戰國竹簡「清華簡」（清華大學藏戰國竹簡）又有新發現，清華大學出土文獻研究與保護中心副教授賈連翔近日撰文指出，根據竹簡內關於「黃帝戰蚩尤」的記載，蚩尤是黃帝的兒子，刷新了大眾對蚩尤及黃帝關係的認知。

文章提到，2008年7月清華大學搶救入藏了一批戰國竹簡，總數近2500枚，性質皆為古書，在過去的13年間，清華大學出土文獻研究與保護中心的學者團隊夜以繼日對竹簡進行編次修列，約以一年一輯的速度撰寫的《清華大學藏戰國竹簡》整理報告，現已刊出十輯，清華簡的總體整理工作已完成三分之二，這批珍貴資料的整理和研究也得到了學界和社會越來越廣泛的關注。

文章內指出，「清華簡」內容以經、史類典籍為多，其學術價值不言而喻，另有相當數量的子類佚籍，也不斷更新著大眾對先秦思想史、學術史的認識，其中有一種長篇數術文獻，暫題為《五紀》，現存126支簡（原應有130支），約存4450字，推測其完整時已近五千言，當是目前所見篇幅最大的出土戰國竹書，即將收錄在整理報告第十一輯中，於今年11月發表。

文章提到，為了說明後帝所建立的這套「五紀」系統切實有效，簡文在後四分之一篇幅里，以最初的「人王」黃帝為例，描述了他對這套理論體系的具體踐行。裡面涉及了大量黃帝時期的歷史傳說，以及大家熟悉的「黃帝戰蚩尤」的故事。

文章內指出，其中關於「蚩尤」身份的記載，完全更新了大眾的認知，文中提到，「黃帝有子曰蚩尤，蚩尤既長成人，乃作為五兵。」

文章提到，蚩尤是黃帝之子，雖讓人始料未及，然傳世文獻已有所提示，《史記·建元以來侯者年表》載田千秋對漢武帝上書曰，「子弄父兵，罪當笞。父子之怒，自古有之。蚩尤畔父，黃帝涉江。」可見這一說法在漢代仍有流傳。

文章內指出，簡文記載黃帝、蚩尤之戰的過程中，還涉及了許多陣法、號令等內容，甚至還有配以管樂的《武壯》《正匡》《奚尚》三首戰歌，對研究先秦軍事史亦有重要意義。

最後，文章提到，《五紀》內容龐博精深，以現今的視角謂之戰國時期的「百科全書」，恐不為過，簡文全篇雖只記文字，但從一些文字描述所反映出的特點來看，這部書的「底本」或其取材的原始文獻可能配有圖式，「我曾根據部分內容推擬出了「天紀圖」「人體圖」等。這些看法只是我們的初步認識，希望能引起大家的興趣，對《五紀》進行更加深入的研究。」