　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／讚陸發揚中華文化　郁慕明：台灣想改變就換一個人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔、馬叔安／西安──台北聯合報導

正在西安參加黃帝祭祖活動的新黨主席郁慕明5日表示，過去大家自詡台灣保持住中華文化是比較紮實的，但是大陸這十年來對中華文化的保持跟發揚後來居上，「我們要讓年輕朋友們看了以後做比較」。至於記者追問該如何改變，郁慕明則說，「改變你就換一個人嘛。」

▲新黨主席郁慕明參加今年的祭祀黃帝儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新黨主席郁慕明參加今年的祭祀黃帝儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新黨主席郁慕明參加今年的祭祀黃帝儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新黨主席郁慕明參加今年的祭祀黃帝儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

郁慕明率領青年團隊前往西安黃帝陵，參加完祭祀儀式後，隨即進行台灣青年思源林植樹活動，並親自動手植樹，他表示，「這已經種了七年了。」

▲郁慕明種樹。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲郁慕明植樹。（圖／記者蔡儀潔攝）

郁慕明說，黃帝是人文始祖，所以才有中華民族的歷史，也能夠傳承中華文化，「所以飲水思源，我們在這裡多種一些樹」，兩岸文化交流是要長久不是一年兩年，兩岸和平交流後在文化的交換上面，「比如台灣現在公民與道德小朋友不唸了，反而是大陸在念，這就是一種交流。」

▲郁慕明種樹。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲郁慕明與青年進行植樹活動。（圖／記者蔡儀潔攝）

郁慕明提到，「反而我們現在對歷史都已經切割對文化似乎不那麼重視，這是我們要讓年輕朋友們看了以後做比較。」此時有記者追問台灣該如何改變？郁慕明先是回答，「改變我就不講了」，稍作停頓後又說道，「改變你就換一個人嘛，換一個人政策就可以調整。」

郁慕明隨後補充說道，「但是假設我們要把這些不好的或是我們已經落後的，要有一個全盤的調整，這種改變是比較積極的，這種積極的改變，領導人絕不能溫良恭儉讓。」

ET快訊
搭區間血糖低！博愛座阿姨「秒讓又給糖」還有奶奶送香蕉
姪女愛上太陽會兄弟！叔陪談判遭10惡煞圍毆滿臉血：這種人妳還
曾之喬深U領禮服辣翻首爾！「渾圓美胸+雪白深溝」網暴動

關鍵字：黃帝,郁慕明,西安祭祖行,新黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸機飛越「台海中線」　包道格：與蔡政府採購F-16V有關

睡前關燈！對床插座閃詭異紅光…一拆開「第三隻眼」嚇壞她

影／讚陸發揚中華文化　郁慕明：台灣想改變就換一個人

女大生奶奶病危「沒家長同意」不准請假　畢業生：不是第一次...

中美經貿談判近尾聲　庫德洛：中方首次承認竊「美智慧財產權」

大爆炸78人罹難　江蘇鹽城決定「徹底關閉」響水化工園區

影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

華聞快遞／天津與在京企業達成意向投資額約2220億元

包承柯：蔡政府若不改邪歸正「軍機過中線」將頻繁出現

影／清明陽光四射！兩岸三地齊聚西安公祭「軒轅黃帝」

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

陸機飛越「台海中線」　包道格：與蔡政府採購F-16V有關

睡前關燈！對床插座閃詭異紅光…一拆開「第三隻眼」嚇壞她

影／讚陸發揚中華文化　郁慕明：台灣想改變就換一個人

女大生奶奶病危「沒家長同意」不准請假　畢業生：不是第一次...

中美經貿談判近尾聲　庫德洛：中方首次承認竊「美智慧財產權」

大爆炸78人罹難　江蘇鹽城決定「徹底關閉」響水化工園區

影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

華聞快遞／天津與在京企業達成意向投資額約2220億元

包承柯：蔡政府若不改邪歸正「軍機過中線」將頻繁出現

影／清明陽光四射！兩岸三地齊聚西安公祭「軒轅黃帝」

清明連假Day2午後國道7路段最塞　國5南港系統-坪林估塞到15時

陸機飛越「台海中線」　包道格：與蔡政府採購F-16V有關

15萬超狂創業法！3天回本、月入近150萬　攻略一出大家都跪了

驚悚畫面曝光！三寶橫著過馬路...下秒現世報被「休旅車撞飛」翻滾2圈痛倒

「一週吃兩次菇」降低大腦退化風險　怕腥味？大廚教你這樣煮

如臨大敵！彰化縣政府「救果樹」　荔枝椿象卵片收購提高到3元

台中家具行包裝修收300萬爆糾紛　追價35萬還扣屋主鑰匙

槍擊案奪走20童　他痛失6歲女兒…研究凶手大腦直到自己輕生

才1節就被勇士打爆　湖人主場難堪18分慘輸

天后宮捐救護車取名「玉三聖母號」　提升嘉市救護量能

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

大陸熱門新聞

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

遺願高中同學復合…閨蜜為她結婚..

床的世界、和成研發長照產品登陸

他帶牛奶登機遭拒　當場秒灌2...

6歲重症女孩配對成功　被悔捐瞬..

「捨命生子」網紅逝世！丈夫回應..

AIT駐美軍　陸外交部：堅決反..

江蘇泰興化工廠爆炸

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火..

98歲阿嬤欠錢50年　走3公里..

網紅作家「捨命生子」享年43歲..

被電梯夾不爽　外送員踹斷7旬嬤..

更多熱門

相關新聞

兩岸三地齊聚西安公祭「軒轅黃帝」

己亥（2019）年清明公祭軒轅黃帝儀式5日上午於西安黃帝陵舉行，台灣方面有新黨主席郁慕明和台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄等300多名台灣各界人士出席，大陸方面則有海協會長張志軍。值得關注的是，有別於往年祭祀典禮當天的陰雨天氣，今年出了大太陽。

兩岸小學交流共學愛與友善

西安騰訊眾創歡迎台灣文創娛樂人才

台青作曲秦腔+RAP唱黃帝陵

西安歷經13王朝　盼結合台灣文創

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發現「寶貝」

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面