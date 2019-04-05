影／讚陸發揚中華文化　郁慕明：台灣想改變就換一個人

記者蔡儀潔、馬叔安／西安──台北聯合報導

正在西安參加黃帝祭祖活動的新黨主席郁慕明5日表示，過去大家自詡台灣保持住中華文化是比較紮實的，但是大陸這十年來對中華文化的保持跟發揚後來居上，「我們要讓年輕朋友們看了以後做比較」。至於記者追問該如何改變，郁慕明則說，「改變你就換一個人嘛。」

▲新黨主席郁慕明參加今年的祭祀黃帝儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新黨主席郁慕明參加今年的祭祀黃帝儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

郁慕明率領青年團隊前往西安黃帝陵，參加完祭祀儀式後，隨即進行台灣青年思源林植樹活動，並親自動手植樹，他表示，「這已經種了七年了。」

▲郁慕明植樹。（圖／記者蔡儀潔攝）

郁慕明說，黃帝是人文始祖，所以才有中華民族的歷史，也能夠傳承中華文化，「所以飲水思源，我們在這裡多種一些樹」，兩岸文化交流是要長久不是一年兩年，兩岸和平交流後在文化的交換上面，「比如台灣現在公民與道德小朋友不唸了，反而是大陸在念，這就是一種交流。」

▲郁慕明與青年進行植樹活動。（圖／記者蔡儀潔攝）

郁慕明提到，「反而我們現在對歷史都已經切割對文化似乎不那麼重視，這是我們要讓年輕朋友們看了以後做比較。」此時有記者追問台灣該如何改變？郁慕明先是回答，「改變我就不講了」，稍作停頓後又說道，「改變你就換一個人嘛，換一個人政策就可以調整。」

郁慕明隨後補充說道，「但是假設我們要把這些不好的或是我們已經落後的，要有一個全盤的調整，這種改變是比較積極的，這種積極的改變，領導人絕不能溫良恭儉讓。」