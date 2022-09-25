台灣死亡率高新加坡10倍、香港3倍？指揮中心提長者接種數據澄清

記者嚴云岑／台北報導

資深媒體人陳文茜在臉書寫道，台灣目前死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，主要是長者疫苗施打率太低。對此，指揮中心今（25）日澄清，依據各國公布資料，截至今年9月24日止，致死率臺灣為0.17%、新加坡為0.09%、香港為0.57%，均未有高於新加坡10倍、香港3倍之情事，請民眾勿錯誤解讀。

中央流行疫情指揮中心今公布新增38,980例新冠病例，分別為38,785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。今年至今死亡人數累計9974人，恐在明日破萬人。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土病例雖較昨日回升，但與上週同期相比仍下降1.4%，通常周一會是疫情低點，週二、週三則是一週高峰，整體疫情趨勢仍有待觀察。

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莊人祥也針對「文茜的世界周報 Sisy's World News」提及我國COVID-19死亡率高於新加坡10倍、香港3倍等數據作出回應。根據依據各國公布資料，截至今年9月24日止，臺灣致死率為0.17%、新加坡為0.09%、香港為0.57%；死亡率臺灣為每百萬人口457.3人、新加坡為每百萬人口266.2人、香港為每百萬人口1343.2人，均未有高於新加坡10倍、香港3倍之情事，請民眾勿錯誤解讀。

莊人祥強調，自COVID-19疫情發生以來，除邊境檢疫、社區防疫及醫療量能整備工作外，亦積極採購並推動疫苗接種，降低重症及死亡機率，保障民眾健康。在各地方政府一同努力下，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑已超過93%、第二劑已超過87%；65歲以上長者第一劑亦已超過87%、第二劑已超過84%。

指揮中心今再公布第三批莫德納次世代疫苗到貨，目前累計239.4萬劑抵台，9/24起也陸續配送到11縣市，提供 65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者作為接種追加劑使用。莊人祥表示，昨日共接種4469劑，會陸續增開接種名額，讓有需要的民眾都能盡快打到。