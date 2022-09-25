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被問柯文哲最爛的政策是什麼？　陳時中：罄竹難書

▲▼陳時中赴台大出席「與市長有約」座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中今天下午赴台大出席「與市長有約」座談會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

亞太青年協會與台大政治系系學會25日舉辦「與市長有約」活動，邀請跨黨台北市長參選人與會，民進黨立委何志偉會中詢問台北市長參選人陳時中，台北市長柯文哲最爛的政策是什麼？陳時中直言，「我想要套句以前的話，叫做罄竹難書啦」；何追問，無黨籍參選人黃珊珊和國民黨參選人蔣萬安落水先救誰？陳說，「他們都不用我救啦，他們都比我更年輕啦齁」。

▲▼陳時中赴台大出席「與市長有約」座談會,右為立委何志偉 。（圖／記者李毓康攝）

陳時中致詞說，台北市長選舉非常重要，各位同學關心絕對是一件非常好的事情，現在選舉到現在選了70幾天左右，中間當然發生很多事情，他感受到，民主是在進步的過程，不是革命，因此不會否定所有以前的事情，他感覺到，台北市政好像有些停滯，有些部分可以做得更好，台北才會更好，台灣才會共好，要讓世界看到台北市民保護台灣的決心，這次選舉是價值的選擇，希望大家一起來討論。

此外，有青年會中關注交通議題，詢問環狀線、公共自行車等建設議題，陳時中認為要如何執行政策才能回應民眾需求？陳直言，交通建設當然不是只有交通建設，交通建設是跟著都市計畫來走，當都市計畫有改變，交通網當然必須有改變，這是連動的，例如對於內湖交通問題，以前的都市計畫並沒有包括內湖科學園區要進去這麼多人，因此要想路網是否需要改變，讓它做最有效的運具。

另外，陳時中說，區域治理也是一定要的，但現在的溝通機制看起來沒有建立的非常完全，縣市政府還是站在自己本位比較多，以怎麼樣保護自己的市民、讓自己的政見能夠貫徹為最高的思考，但他若當市長，會把區域治理作為一個重要的思考，且要把事做好、台北更好、台灣共好。

陳時中舉例，近期他到雲林去看，雲林連一個公車的系統都建立不起來，台北市資源這麼豐沛，作為資源充足者，應該要有效的運用資源，而不是跟其他偏遠地區搶資源來用，他認為台北市不會是「區域的領導者」，而是「區域裏面共好的協同者」；他更指，共好的概念是，不會因為首長個人的需要，讓地區的政策沒辦法溝通協調，如果能夠為市民好，為整個區域交通好，台北市有一點犧牲也是可以的，強者必然必須對整個團體有所幫助，才能扮演首都領頭羊。

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