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嘉義縣志工隊趣味競賽　凝聚志工族群向心力

▲▼嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為感念志工辛勞，社會局24日上午在朴子戀人公園舉辦志工隊趣味競賽，各局處志工夥伴組隊PK爭奪榮耀場面相當熱鬧，縣長翁章梁也出席向志工朋友說聲「謝謝，辛苦你們了！」，並頒贈獲獎團隊獎盃、獎牌，令全體志工留下難忘回憶。

▲▼嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局指出，嘉義縣目前志願服務有362隊，各類型志工人數達12,142人，志工就在你我身旁，為彰顯志願服務對社會的貢獻並增進情誼，特別舉辦志工運動會，讓鄉親看見志工的力量及社會善的循環，就在我們身邊蔓延。

▲▼嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

本次志工趣味競賽活動結合嘉有好市集，除了讓志工朋友運動聯絡情感之外，讓志工參與本縣定期在每個月份最後一個假日的「嘉有好市集」活動，統整在地資源共創資源共榮。

▲▼嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，人除了為自己及家庭的生命貢獻，更重要的是為社會的生命貢獻，志工就是社會生命的泉源，服務民眾不求回報，讓所有事情可以做得更好，如疫情期間的防疫志工就是不可缺少的一份子，鼓勵民眾若有更多時間也想服務社會，都歡迎致電社會局洽詢安排。

▲▼嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣持續發展各項特色志工團隊，包括青年、企業、家庭志工等，翁章梁期盼藉志工活動提倡「助人最樂、服務最榮」精神，展現嘉義縣志工處事柔韌，服務堅毅，為人圓融、正直、有幹勁的特性。

▲▼嘉義縣志工隊趣味競賽運動大會。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤表示，嘉義縣因有志工夥伴在社會的各角落裡，積極努力奉獻與付出，協助政府服務需要被幫助的人，讓社會處處充滿人情溫暖，他們的付出與服務讓咱在「嘉」更幸福。

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