「春浪海線・台南」　台南漁光島最療癒的音樂節

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最療癒的音樂節品牌「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行，挑戰在漁光島沙灘上兩天搭建4座戶外舞台，邀請48組實力樂團及歌手現場演出，吸引近7千人參與，與海岸環境共生共榮。

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2022「TOYOTA一車一樹春浪海線・台南」邀請樂迷一同感受「一手啤酒，沙灘遊走；一首搖滾，餘音入魂。」享受音樂節當下最純粹的感動，現場除了搭建四個音樂舞台，三個與海比鄰於沙灘上，一個在樹林中和自然共振，讓多個音樂類型齊聚一堂，更有多個區域規劃，如露營、藝術裝置、美食攤商、特色市集，希望給觀眾「最完整的音樂節體驗」。

現場露營座落於漁光島沙灘旁的森林中，提供有Gallant免裝備露營、自搭帳篷…等兩種方式讓觀眾享受與自然親近的美好。針對場地的特殊性，「TOYOTA一車一樹 春浪海線・台南」特別與凱基證券、OurSong合作，結合科技與想像，以主視覺「鯤鯓」象徵的「漁光島地形」打造春浪NFT，供現場春浪迷免費下載留念，同時可使用AR拍下周遭跳躍的春浪鯤鯓。

「TOYOTA一車一樹春浪海線・台南」特別以活動主視覺做延伸，在現場製作多座裝置物，供參與民眾拍照打卡、沉浸地體驗音樂節氛圍，同時秉持「環保再利用」的精神，將今年春浪其他場次裝置作品重新調整放置，減少資源浪費；場邊也設有多家美食攤商，讓樂迷們聽音樂的同時能大飽口福，此外春浪音樂節不能錯過的特色市集更是受到許多春浪迷的大力推薦，豐富多元的質感小物讓人愛不釋手，匯聚各地總計60家的質感攤商前來，分享多姿多采的生活方式。

現場樂團表演卡司陣容堅強，金曲新秀百合花帶來《拜六》、《一枝草》，及讓人馬上能跟著唱的《燒金蕉》，展現台灣島上後千禧年世代的新台灣歌謠魅力；有「絕望世代代表」之稱的傷心欲絕則帶來《你是不是我編的一個謊》、《下一步絕望》等經典作品，在音樂中承接人生的反作用力，讓現場樂迷直呼過癮。

社長持修憑藉磁性嗓音及率真個性的無敵魅力，一上台就獲得滿滿的歡呼尖叫聲，與台下粉絲在岸邊齊唱《根本不是我對手》、《正想著你呢》等歌曲；同樣來自南台灣的美秀集團以《我要你愛》帥氣登場，更特別在帶來《Only Scott Knows》的電音版本嗨翻全場，「賽博台客」今晚正式席捲台南。

本日「TOYOTA一車一樹春浪海線・台南」壓軸由本土天團玖壹壹熱情獻唱，「本土情歌」組曲讓現場熱情尖叫聲不斷，《9453》、《打鐵》、《LOCAL》等多首嗨歌讓為第一天的活動劃下最精彩的休止符。