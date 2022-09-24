　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「春浪海線・台南」　台南漁光島最療癒的音樂節

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最療癒的音樂節品牌「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行，挑戰在漁光島沙灘上兩天搭建4座戶外舞台，邀請48組實力樂團及歌手現場演出，吸引近7千人參與，與海岸環境共生共榮。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022「TOYOTA一車一樹春浪海線・台南」邀請樂迷一同感受「一手啤酒，沙灘遊走；一首搖滾，餘音入魂。」享受音樂節當下最純粹的感動，現場除了搭建四個音樂舞台，三個與海比鄰於沙灘上，一個在樹林中和自然共振，讓多個音樂類型齊聚一堂，更有多個區域規劃，如露營、藝術裝置、美食攤商、特色市集，希望給觀眾「最完整的音樂節體驗」。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場露營座落於漁光島沙灘旁的森林中，提供有Gallant免裝備露營、自搭帳篷…等兩種方式讓觀眾享受與自然親近的美好。針對場地的特殊性，「TOYOTA一車一樹 春浪海線・台南」特別與凱基證券、OurSong合作，結合科技與想像，以主視覺「鯤鯓」象徵的「漁光島地形」打造春浪NFT，供現場春浪迷免費下載留念，同時可使用AR拍下周遭跳躍的春浪鯤鯓。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「TOYOTA一車一樹春浪海線・台南」特別以活動主視覺做延伸，在現場製作多座裝置物，供參與民眾拍照打卡、沉浸地體驗音樂節氛圍，同時秉持「環保再利用」的精神，將今年春浪其他場次裝置作品重新調整放置，減少資源浪費；場邊也設有多家美食攤商，讓樂迷們聽音樂的同時能大飽口福，此外春浪音樂節不能錯過的特色市集更是受到許多春浪迷的大力推薦，豐富多元的質感小物讓人愛不釋手，匯聚各地總計60家的質感攤商前來，分享多姿多采的生活方式。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場樂團表演卡司陣容堅強，金曲新秀百合花帶來《拜六》、《一枝草》，及讓人馬上能跟著唱的《燒金蕉》，展現台灣島上後千禧年世代的新台灣歌謠魅力；有「絕望世代代表」之稱的傷心欲絕則帶來《你是不是我編的一個謊》、《下一步絕望》等經典作品，在音樂中承接人生的反作用力，讓現場樂迷直呼過癮。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社長持修憑藉磁性嗓音及率真個性的無敵魅力，一上台就獲得滿滿的歡呼尖叫聲，與台下粉絲在岸邊齊唱《根本不是我對手》、《正想著你呢》等歌曲；同樣來自南台灣的美秀集團以《我要你愛》帥氣登場，更特別在帶來《Only Scott Knows》的電音版本嗨翻全場，「賽博台客」今晚正式席捲台南。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本日「TOYOTA一車一樹春浪海線・台南」壓軸由本土天團玖壹壹熱情獻唱，「本土情歌」組曲讓現場熱情尖叫聲不斷，《9453》、《打鐵》、《LOCAL》等多首嗨歌讓為第一天的活動劃下最精彩的休止符。

▲「春浪音樂節」今年自台中、澎湖一路旅行，24日來到台南安平漁光島盛大舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
運將車停路中「為了這一味」！違規罰金可換234碗　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

神龍顯靈許願成真？　七龍珠粉「一句話」搭訕同好正妹成功

「春浪海線・台南」　台南漁光島最療癒的音樂節

外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領

智繪美好白金璀璨 　奇美醫樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀

每間便當店「配菜都放茄子」！他一看就反感…內行揭關鍵因素

誰按下車鈴！公車司機狂罵10分鐘「不開了」　全部人被逼下車

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋見「一圈齒痕」怒了

免油炸！用家中剩吐司做「金沙吐司蝦」　一口咬下超酥脆

莫德納次世代雙價疫苗到貨　桃園市9／25起長者追加劑開打

交往天天洗澡！老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

神龍顯靈許願成真？　七龍珠粉「一句話」搭訕同好正妹成功

「春浪海線・台南」　台南漁光島最療癒的音樂節

外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領

智繪美好白金璀璨 　奇美醫樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀

每間便當店「配菜都放茄子」！他一看就反感…內行揭關鍵因素

誰按下車鈴！公車司機狂罵10分鐘「不開了」　全部人被逼下車

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋見「一圈齒痕」怒了

免油炸！用家中剩吐司做「金沙吐司蝦」　一口咬下超酥脆

莫德納次世代雙價疫苗到貨　桃園市9／25起長者追加劑開打

交往天天洗澡！老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

新郎盛情邀一起坐下吃飯…司儀真信了　隔天新娘翻臉

美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展

納達爾緊握費德勒哭紅雙眼　蠻牛：我生命一部分也離開了

癡情日本男想帶等身「初音老婆」去迪士尼　寄信詢問遭園方拒絕

不是動畫！《小獅子王》找幼齡真獅當主角　「悲慘身世」藏洋蔥

最療癒音樂節！「春浪海線」登陸台南漁光島　還能體驗森林中露營

快訊／國道3號北上「砂石車翻覆」全線封閉　車流回堵3公里

真台灣賽車之神縱橫30年　聽到「廖老大」秒變臉：我們是專業的！

陳時中自曝情史「帶女友喝咖啡」！支持者見文末一句話笑了

惠利親自探班6年男友柳俊烈！　應援餐車「署名」閃爆❤

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

誰按下車鈴！公車司機罵10分鐘「不開了」

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋怒了

男嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢給媽媽：痛痛醜醜

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

每間便當店配菜都放茄子　內行揭關鍵因素

外送員上樓送餐　遭社區鎖車罰500

老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

明天還有雨彈！放晴時間點出爐　下週後段「有颱風生成機率」

等餐超久外送員竟說「很可以」　服務生熱舞畫面曝

七龍珠粉「一句話」搭訕正妹成功

更多熱門

相關新聞

台南高科技跑跑卡丁車開幕賽登場

台南高科技跑跑卡丁車開幕賽登場

全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午2時，在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，總獎項價值高達15萬元，另園區內另還規畫全台獨家氣墊式碰碰車等6項親子遊樂設施，提供給闔家遊樂的好去處，未來另會再免費招待低收入戶家庭玩一整天。

太魯閣峽谷音樂節20年　花蓮站歌聲快閃慶生

太魯閣峽谷音樂節20年　花蓮站歌聲快閃慶生

台南男詭倒旅社房門外身旁留啤酒　死亡多時

台南男詭倒旅社房門外身旁留啤酒　死亡多時

冷漠駕駛害摔車「看一眼」開車逃！這下慘了

冷漠駕駛害摔車「看一眼」開車逃！這下慘了

台南市教學卓越再獲2金1銀

台南市教學卓越再獲2金1銀

關鍵字：

春浪海線台南漁光島音樂節

讀者迴響

熱門新聞

劉芯彤「全裸無碼泡湯照」被尪傳到群組　5分鐘才發現

婦遭火車撞死已下葬　喪禮上「復活」走進門

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

郭靜純曝光15歲女兒「超正學生照」　釣出一排藍勾勾狂讚

Netflix上架李奧納多12年神片

誰按下車鈴！公車司機罵10分鐘「不開了」

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋怒了

王心凌大陸遇汪東城爆「台式口頭禪」

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」！網讚爆

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

男嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢給媽媽：痛痛醜醜

又一對爆因戲生情！《蒼蘭訣》男星熱戀大3歲女星

運將停路中為這味　罰金可換234碗

台二線騎士過彎「衝撞貨車後車斗」

即／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾斃

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面