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展現教育力！　台南市教學卓越再獲2金1銀

▲教育部2022年度教學卓越獎頒獎，台南市復興國中、東區大同國小獲金質獎，左鎮區光榮實小獲銀質獎，4年來共獲7金8銀，充分展現台南市教育力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育部2022年度教學卓越獎頒獎，台南市復興國中、東區大同國小獲金質獎，左鎮區光榮實小獲銀質獎，4年來共獲7金8銀，充分展現台南市教育力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部2022年度教學卓越獎23日在國立中正大學舉行頒獎，這次全國中小學共23校入圍，台南市即佔3校，其中復興國中、東區大同國小獲金質獎，左鎮區光榮實小獲銀質獎，4年來共獲7金8銀，充分展現南市教育力，市長黃偉哲聞訊後也表示肯定，同時感謝所有參加教學卓越獎學校的辛勞。

市長黃偉哲表示，台南市四年來教育的表現深獲好評，無論是遠見雜誌縣市長施政滿意度調查、黃昆輝教育基金會縣市教育施政滿意度調查、天下雜誌幸福城市大調查，台南市的教育和文教表現皆是六都第一、甚至全國第一。教育品質首重課程與教學的創新，台南有專業、熱情的老師團隊，持續提供活化與創新的教學方式，讓學生有效學習。恭喜也感謝所有獲獎的教學卓越團隊，以創新思維讓學生體驗優質課程，市府會持續作為學校的後盾，讓教育更好。

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教育局長鄭新輝表示，台南市獲獎學校都是透過學校課程的持續精進與創新而邁向卓越。不管是利用虛擬實境導讀在地，或是結合科技重新活化舊車站，又或是透過生態、場館提供學生深入的探究，老師的教學方式都能充分體現自發、互動、共好的精神。感謝所有教師團隊的用心，能獲得教育部最高榮譽的教學卓越金質或銀質獎，真的很了不起，期許未來能持續精進與分享，引導學生從生活中去發現、探究與深化學習。

▲教育部2022年度教學卓越獎頒獎，台南市復興國中、東區大同國小獲金質獎，左鎮區光榮實小獲銀質獎，4年來共獲7金8銀，充分展現台南市教育力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

復興國中以「GIS領航虎尾寮、文藝首學在復興」為方案名稱，發展「感光」、「聚光」、「發光」等三個主軸的「城市尋光方案」，從在地虎尾寮「文史地圖探險」起始，以Study主題聚焦、Sense生活考察、Select組織實作、Share分享等4S模組，實踐親鄉、知鄉、愛鄉。

▲教育部2022年度教學卓越獎頒獎，台南市復興國中、東區大同國小獲金質獎，左鎮區光榮實小獲銀質獎，4年來共獲7金8銀，充分展現台南市教育力。（圖／記者林悅翻攝，下同）
東區大同國小以「陸海空在地素養世界大同科技領航」為方案名稱，建構「陸海空」三軸課程，由「社區逐夢實踐家」，運用科技點亮老車站、「社區營造」全國首獎展風華；「里川倡議新公民」，守護竹溪並營造友善環境，並運用microbit設計讓學生邁向國際化。

左鎮區光榮實小以「光榮傳奇館校合一化石首博創藝家」為方案名稱，以博物館為養份，跨越教室場域，以體驗、探索、實踐三個學習向度，加上山海、化石、創藝、永續四維軸線課程，設計PBL、STEAM、MAKER與SDGs環境永續課程，提供學生展能的契機，也擴展學習的視野。

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關鍵字：

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