違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

▲台南永康一鍾姓男子在大灣路違規迴轉，導致機車騎士摔車，他看了騎士一眼卻肇事逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者郭玗潔／台南報導

台南一鍾姓男子開車違規迴轉，導致後方楊姓機車騎士急閃避而摔車，鍾男卻搖下車窗看他一眼後，覺得「與我無關」就開車離去。鍾到案後辯稱沒撞到楊男，因認為楊男摔車不是他造成的才離開，並非肇事逃逸，但法官不採信，仍依肇事致人傷害逃逸罪，處鍾男6月徒刑，可易科罰金18萬，全案還可上訴。

判決書指出，鍾男於去年7月13日晚間8時許，駕駛自小客車行經永康區大灣路西向道路，從路旁違規於雙黃線路段迴轉，導致後方楊姓騎士為了閃避，緊急煞車失控倒地滑行，受有頭部、四肢等多處外傷。鍾男肇事後竟直接開車離去，留楊男自行報警，警方獲報調閱監視器循線找到鍾男。

全案審理時，鍾男辯稱，當時他要迴轉到對向車道，聽到有人在叫「ㄟㄟㄟ」，他就把車窗搖下來，看到有人跌坐在地，心想自己又沒撞到他，可能是他自己車速過快或路面不平而摔車，覺得和他無關才離開，並不是想肇事逃逸。

不過經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定，鍾男未注意來往車輛行人，又違規於雙黃線路段迴轉，導致楊男煞車不及而失控倒地，顯然有過失。法官再勘驗現場監視畫面，當天楊男已經摔到在他車輛旁，鍾男應知道自己迴轉造成楊男摔車，卻沒報警或叫救護車，直接開車逃離現場。

法官認為，鍾男雖否認肇事逃逸犯行，但已經賠償楊男1萬元，本案原可因楊男撤回告訴而獲得不受理判決，但因楊男並未撤回告訴，也無法聯繫上，使鍾男賠償後仍要受追訴處罰，依犯肇事致人傷害逃逸罪，減刑處6月徒刑，可易科罰金18萬，另犯過失傷害罪則免刑，全案還可上訴。