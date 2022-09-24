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台南嘻門埕瑪果樂園　高科技跑跑卡丁車開幕賽登場

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午2時，在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，總獎項價值高達15萬元，另園區內另還規畫全台獨家氣墊式碰碰車等6項親子遊樂設施，提供給闔家遊樂的好去處，未來另會再免費招待弱勢家庭玩一整天。

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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位於西門路四段的嘻門埕商場，自4年前整地招商營運，國際連鎖品牌星巴克咖啡也看好此地段，便首先進駐開業，日後陸續成立跳蚤市場及市集，商場業者為使更加活絡，更規畫出1200坪的空間成立「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」，提供舒適、安全、歡樂、便利的主題樂園，供親子同樂的好去處。

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

強調速度、心跳、激起腎上腺素，享受競速感的迷你小賽車「卡丁車」，是目前時下最夯的休閒運動。為使這項休閒活動能在自己的城市發光發熱，有一群來自各專業領域的老闆共同結合，特引進全台獨家最高科技計時及純電動卡丁車，並搭配佔地400坪的半開放的空間競技，不論是成人、小朋友、男生和女生都是可以輕鬆上手，盡情體驗電動卡丁車帶來的樂趣與快感。

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

卡丁車經理鄧磊指出，卡丁車的賽道設施方面，引進全台最先進的圈速計時系統，減少人工計時的誤差值，讓每一位化身為競賽小車手們可以感受到競速運動中分秒間的成就感，也可以更近一步的與好友們同好們一起討論、研究、切磋來享受整個賽事過程。未來也陸續在這場地舉行賽事，有月例賽、季賽，由於贊助廠商熱烈總獎項價值高達15萬元，若想一試身手的民眾不妨報名參加。

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘻門埕商場經理陳秀芬（中）表示，園區內除競速的卡丁車外，還規畫全台獨家的氣墊式碰碰車，值得親子一遊。

嘻門埕商場經理陳秀芬表示，園區內除競速的卡丁車外，還規畫全台獨家的氣墊式碰碰車，在行進中還可以使用雷射槍攻擊對手，被擊中後氣墊碰碰車則會自轉一圈，非常具有娛樂及挑戰性的遊戲，在碰碰車界擁有LV等級的美譽之稱。此外，還有規畫熱氣球嘉年華、紐約摩天輪、瘋狂搖滾飛車、皇家旋轉木馬、蒸汽海盜船等5項親子同樂的遊戲，可供遊客歡樂一整天。

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳秀芬說，「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」目前正與區公所及里長接洽，將陸續安排弱勢家庭來園區免費遊玩，滿足小朋友心中的渴望。

▲全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於24日下午在台南市北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，上次冠軍小五生卓依岑特下場展示相關技巧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國內知名「小車」車隊車友，也聚集近20部車子到場助勢，並展示自己心愛的車子，讓現場更加熱鬧。

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