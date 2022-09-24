超商咖啡「第2杯7折」爽喝！加碼最新寶可夢油漆桶　一次吃3種餅乾

▲萊爾富咖啡全品項即日起可享「第2杯7折」。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接928教師節，就有超商搶先推出「咖啡優惠」，即日起至門市買咖啡可享「全品項第2件7折」，以大杯美式原價45元來算，搭配折扣後每杯只要39元，替荷包省一波；另外，超萌「寶可夢蝦三鮮油漆桶」，一次可以吃到醬燒蝦餅、魷魚香圈及魚薯條。

9/28教師節將至，萊爾富推出咖啡優惠，即日起至10/18止，至門市購買咖啡全品項可享「第2件7折」，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

▲超Q「寶可夢KAKA蝦三鮮油漆桶」限時嚐鮮價299元。



喝咖啡配零食更幸福，萊爾富推出超萌零嘴「寶可夢KAKA蝦三鮮油漆桶」，油漆桶印上超Q的寶可夢圖案，一桶可吃到3種經典口味的醬燒蝦餅(烤蝦)、醬燒魷魚香圈(烤魷)與醬燒魚薯條(烤魚)，即日起還可享嚐鮮價299元。

▲「立頓奶茶迷你泡芙」咬下是超濃奶茶風味內餡。（圖／7-11提供，下同）

7-11則是獨家販售3款「日本直輸人氣甜點」，為日本夢甜屋與立頓聯名新品，只在全台100間甜點專櫃門市買得到，首先是咬下就爆餡的「立頓奶茶迷你泡芙」，每盒10入，薄皮小泡芙填滿夢甜屋獨家鮮奶油調製出的濃郁立頓奶茶風味內餡，口感滑順香甜。

▲「立頓奶茶蛋糕捲」內餡超多，吃起來超滿足。



▲「立頓檸檬紅茶蛋糕」是酸酸甜甜的滋味。

「立頓奶茶蛋糕捲」每盒4片，吃得到柔軟紅茶風味戚風蛋糕捲搭配立頓奶茶風味內餡；「立頓檸檬紅茶蛋糕」每盒重達150g，獨享超滿足，每口都能吃到檸檬紅茶鮮奶油內餡搭配鬆軟蛋糕。以上3款新品也祭出優惠，即日起至10/18止，搭配CITY CAFE中杯美式可各享組合優惠價。