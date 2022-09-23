秋分到漸轉涼！超商新推「綠竹筍排骨湯」清甜爽口　還有罐頭燉飯

▲7-11新品「綠竹筍排骨湯」清甜爽口 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今（23）日是24節氣秋分，整體天氣將漸漸轉涼，民眾對於熱食的需求也逐漸上升。就有超商獨家推出最新「綠竹筍排骨湯」，鮮嫩的排骨加入脆嫩的綠竹筍熬湯，每一口充滿清甜，而連日地震讓民眾更加重視常備儲糧，因此該超商推出19款全新在地食糧，可以吃到罐頭燉飯。

7-11這次攜手蟬聯3年米其林入選餐廳「膳馨」，打造全新聯名「綠竹筍排骨湯」，特選當季綠竹筍限量生產，口感脆嫩，使用在地排骨熬煮，肉質鮮美，整體喝起來清甜爽口，很適合微涼的天喝上一碗。

▲7-11首度打造「國產農糧常備食品」專區，一口氣推出19款新品。



而近期受強震影響，推升大眾防災意識、預備常備儲糧需求，因此7-11即日起首度推出「國產農糧常備食品」專區，規劃主食、湯品、休閒零食等共19款在地食糧，皆可便利即食且常溫保存半年以上，於雙北限定200間門市分為2階段上市，皆可享任選2件95折優惠。

首推「鮮菇蔬食燉飯」，選用台稉九號一等米，搭配在地生產的高麗菜、南瓜、香菇、杏鮑菇等食材調配，再加素肉增添口感，鮮甜滋味滿足味蕾；「甘露煮杏鮑菇」使用在地小農栽種杏鮑菇Q彈脆口，拆封即食、冷熱皆宜；「加薏仁嘉義⼈米磚」選用嘉義米、火龍果乾、紅薏仁等，導入少油低糖無添加的理念，製作出酥脆的特色米磚。

▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供，下同）

天氣涼還是要喝飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝。

▲3款水蜜桃飲品通通有著清爽口感。