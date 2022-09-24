超商獨家！最新「3款老虎堂聯名甜點」　半月燒咬下爆黑糖鮮奶油、麻糬

▲7-11獨家開賣老虎堂3款聯名甜點。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本週已進入24節氣的「秋分」，天氣漸漸轉涼，食慾也跟著大開！就有超商獨家開賣「秋冬限定3款甜點」，找來老虎堂合作，每款皆能嚐到濃郁香甜的黑糖滋味，其中「QQ黑糖半月燒」超邪惡，咬下能一次吃到黑糖鮮奶油、QQ黑糖麻糬，即起3款新品還能享會員點數嚐鮮價、咖啡組合價。

7-11與知名飲料店「老虎堂」聯名合作，使用虎式黑糖獨家配方打造全新3款秋冬限定手工甜點，首先是「黑糖厚奶鬆餅」，餅皮使用日本配方，呈現蓬鬆雲朵口感、Q彈柔軟，內餡採用虎式黑糖製成黑糖醬，熬煮後搭配濃厚奶霜，一口咬下大大滿足。

▲半月燒蛋糕裡是黑糖鮮奶油、QQ黑糖麻糬。



▲鬆餅口感鬆軟，搭配滿滿的奶霜、黑糖醬，吃起來超幸福。



「QQ黑糖半月燒」會先吃到鬆鬆軟軟的半月燒蛋糕，裡頭包著超甜蜜黑糖鮮奶油、QQ黑糖麻糬；「QQ黑糖塔」以特調比例黑糖加入蛋液後注入酥鬆塔皮，再加入黑糖Q丁，吃起來口感紮實濕潤、甜度適中；以上3款新品即日起至10/18止可搭配「CITY CAFE中杯美式/拿鐵自由配」59元起優惠，會員則能以點數兌換嚐鮮。

▲超罪惡泡菜牛肉堡限時吃。（圖／漢堡王提供，下同）

吃完甜的，當然要來點鹹食！人氣速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」推出全新「韓式泡菜烤肉堡」，選用超開胃的酸甜微辣韓式泡菜作為主角，分別搭配8.8盎司火烤牛肉排、4.4盎司火烤牛肉排及去骨烤雞腿排推出3款罪惡選擇，且裡頭通通淋了韓式燒烤醬，並夾入美式起士片、生洋蔥，大口咬下超滿足，即日起至10/31止限時開賣，提醒有部分門市無販售全品項。

▲韓式泡菜搭配火烤牛肉、雞腿排超罪惡。