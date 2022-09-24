紅綠燈砸新手媽恐癱！神經權威執刀...重建手術成功　將提國賠

▲號誌燈砸傷新手媽。（圖／ETtoday資料圖，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市2日發生號誌燈桿倒塌砸中陳姓新手媽媽，造成腰椎頸椎多處斷裂骨折，重傷住進彰基加護病房開刀急救，可坐起自行用餐，當時下半身仍麻痺，最新消息，新手媽後來在民代協助下，上周五(16)日已轉到高雄義大醫院，並由神經顯微重建手術國際權威杜元坤院長執刀，盼能儘速恢復健康。

▲高雄義大醫院院長杜元坤。（資料圖／記者許宥儒攝）

事件發生後，新手媽因受到重擊，轉送彰基急救，經過院方全身電腦斷層檢傷，發現有氣血胸、兩邊胸腔發厚，腰椎頸椎多處斷裂骨折，為了麻醉安全起見，等到隔天下午她跡象穩定才能進開刀房。

經院方專業醫療團隊手術後，過程相當的順利、生命徵象良好、沒有發燒，在頸椎裝設固定板，4天後轉普通病房，可坐起自行用餐。由於新手媽很積極配合醫院的照護，院方給她針炙和中藥服用，接下來還要積極的復健。

▲號誌燈桿嚴重鏽蝕。

時代力量議員參選人鄭宇焱表示，當時聯繫家屬之後，經過了解後，龐大的醫療費用及身體後續的修復，當初家屬有找到杜元威是神經方面的權威，轉介後，目前已經順利開刀，希望能盡速恢復健康，至於後續的國賠等事宜，已經請律師跟家屬密切聯繫中。

▲時代力量議員參選人鄭宇焱。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣警方在事件發生後亦主動請醫院持續給予妥善照護與治療，警察局每日關懷協助傷者及家屬，以提供最大的協助，據了解縣內號誌警察局均有投保公共意外責任保險，每人最高傷亡給付1千萬元，每件財損最高給付1千萬元。為讓傷者能儘快獲得賠償，警察局已洽查意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理本案，另亦協助家屬辦理國賠及廠商求償事宜。

另外為昭公信，彰化縣警察局亦於9月12日將現場鑑識報告、影像等相關事證主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責。

▲警方調查號誌桿鏽蝕情形。（圖／ETtoday資料照）