　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅綠燈砸新手媽恐癱！神經權威執刀...重建手術成功　將提國賠

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒撞到騎士。（圖／王姓民眾提供）

▲號誌燈砸傷新手媽。（圖／ETtoday資料圖，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市2日發生號誌燈桿倒塌砸中陳姓新手媽媽，造成腰椎頸椎多處斷裂骨折，重傷住進彰基加護病房開刀急救，可坐起自行用餐，當時下半身仍麻痺，最新消息，新手媽後來在民代協助下，上周五(16)日已轉到高雄義大醫院，並由神經顯微重建手術國際權威杜元坤院長執刀，盼能儘速恢復健康。

▲高雄義大醫院院長杜元坤。（資料圖／記者許宥儒攝）

▲高雄義大醫院院長杜元坤。（資料圖／記者許宥儒攝）

事件發生後，新手媽因受到重擊，轉送彰基急救，經過院方全身電腦斷層檢傷，發現有氣血胸、兩邊胸腔發厚，腰椎頸椎多處斷裂骨折，為了麻醉安全起見，等到隔天下午她跡象穩定才能進開刀房。

經院方專業醫療團隊手術後，過程相當的順利、生命徵象良好、沒有發燒，在頸椎裝設固定板，4天後轉普通病房，可坐起自行用餐。由於新手媽很積極配合醫院的照護，院方給她針炙和中藥服用，接下來還要積極的復健。

▲彰化號誌燈桿砸中新手媽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲號誌燈桿嚴重鏽蝕。

時代力量議員參選人鄭宇焱表示，當時聯繫家屬之後，經過了解後，龐大的醫療費用及身體後續的修復，當初家屬有找到杜元威是神經方面的權威，轉介後，目前已經順利開刀，希望能盡速恢復健康，至於後續的國賠等事宜，已經請律師跟家屬密切聯繫中。

▲時代力量議員參選人鄭宇焱。（圖／記者唐詠絮攝）

▲時代力量議員參選人鄭宇焱。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣警方在事件發生後亦主動請醫院持續給予妥善照護與治療，警察局每日關懷協助傷者及家屬，以提供最大的協助，據了解縣內號誌警察局均有投保公共意外責任保險，每人最高傷亡給付1千萬元，每件財損最高給付1千萬元。為讓傷者能儘快獲得賠償，警察局已洽查意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理本案，另亦協助家屬辦理國賠及廠商求償事宜。

另外為昭公信，彰化縣警察局亦於9月12日將現場鑑識報告、影像等相關事證主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責。

▲▼警方清查縣內3050支號誌燈桿。（圖／警方提供）

▲警方調查號誌桿鏽蝕情形。（圖／ETtoday資料照）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

目擊老公車內姦情！她狂拉車門慘遭拖行　法官1個原因打臉判無罪

紅綠燈砸新手媽恐癱！神經權威執刀...重建手術成功　將提國賠

帶手指虎出庭「進地檢署嗶嗶叫」　 X光機下現形...莽男這下慘了

導遊小三喜歡「大鳥」！連結人夫喊：好爽　正宮目睹緊密相隨哭暈

快訊／台中神岡工廠火警！火勢瞬間蔓延　傷亡不明搶救中

統聯撞行人！她8天後家中暴斃　家屬求償敗訴...全因醫師1句話

違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

打完疫苗不舒服...他「偷牽車」代步　花襯衫太顯眼...1天就被逮

「鮪魚吐司免洋蔥」騎士酒駕闖紅燈...還用手機點餐　酒測超標

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

目擊老公車內姦情！她狂拉車門慘遭拖行　法官1個原因打臉判無罪

紅綠燈砸新手媽恐癱！神經權威執刀...重建手術成功　將提國賠

帶手指虎出庭「進地檢署嗶嗶叫」　 X光機下現形...莽男這下慘了

導遊小三喜歡「大鳥」！連結人夫喊：好爽　正宮目睹緊密相隨哭暈

快訊／台中神岡工廠火警！火勢瞬間蔓延　傷亡不明搶救中

統聯撞行人！她8天後家中暴斃　家屬求償敗訴...全因醫師1句話

違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

打完疫苗不舒服...他「偷牽車」代步　花襯衫太顯眼...1天就被逮

「鮪魚吐司免洋蔥」騎士酒駕闖紅燈...還用手機點餐　酒測超標

ESPN公布新賽季NBA 5大球星　詹皇、KD雙雙落榜引熱議

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

社會熱門新聞

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

台中20歲妹「被要IG」告性騷擾　男子到案道歉

即／新莊工廠大火　竟是非法養殖場

即／高雄蓮池潭又有浮屍！漂浮碼頭邊

驚悚畫面曝！轎車左轉飆撞機車　騎士送醫不治

走私沒算準洋流　毒品被抄人被逮

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

被爆是假名媛沒錢！ 　「蜜糖吐司」創始人回應

「六塊肌狼師」遊戲點數換裸照　誘14歲少女初體驗

統聯撞行人！她8天後家中暴斃　家屬求償敗訴

快訊／蘆洲鐵皮工廠清晨大火！　240坪燒毀

曳引車深夜衝進加油站　駕駛酒測值超標

導遊小三喜歡「大鳥」！連結人夫喊：好爽　正宮崩潰

快訊／台中神岡工廠火警　傷亡不明搶救中

更多熱門

相關新聞

奪命巧合！找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被溺斃

奪命巧合！找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被溺斃

奪命巧合！彰化昨天發生2起圳渠溺水案，下午先是1名二水鄉46歲董姓男子於下午3點掉落八堡一圳，傍晚又發生一起溪州鄉莿仔埤圳小二學童疑下水抓魚戲水被水沖走溺死，結果這兩起不幸事件竟互有關連，有民眾質疑當時為了找尋二水鄉落水男，開啟八堡一圳與莿仔埤圳的出水閘門，落水男尋獲後送醫不治，也釀成學童喪生的意外發生。

小二童疑抓魚溺水喪生　家境清鄉公所助辦後事

小二童疑抓魚溺水喪生　家境清鄉公所助辦後事

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　路樹擋住免墜溪

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　路樹擋住免墜溪

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

關鍵字：

彰化號誌燈彰基義大醫院

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面