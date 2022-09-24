陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

▲陳其邁參加活動，陪著跳舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著年底大選逐漸逼近，高雄市長陳其邁的連任「競選總部」卻遲遲還沒有曝光，不過卻在民進黨議員造勢場中，首度曝光陳其邁的競選小物如扇子及手搖旗，亮眼的桃紅色，讓地方民眾直說突破傳統、意外好看。對此，民進黨高雄市黨部表示，高雄市長陳其邁競選連任主視覺，以「再拚四年 高雄起飛」為主軸，畫面中陳其邁單手舉高「緊緊緊」向前衝的姿勢，搭配背景年輕、充滿活力的桃紅色，跳脫傳統藍綠慣用色彩，象徵陳其邁施政為全民，關注年輕人、老弱婦幼的熱誠與革新思維，有信心再拚四年，將帶著高雄起飛，邁向幸福好將來。

陳其邁在24日上午參加高雄市全民運動嘉年華活動時，被媒體問到何時成立競選總部以及地點要設在哪裡？陳其邁回答：「這個要去問，選舉現在還沒有發言人，我了解一下，不了解他們現在籌設的狀況是怎樣，市政優先，謝謝。問我的發言人好了，謝謝」。陳其邁把問題丟給了發言人，而競選總部地點還沒公佈，造勢小物先曝光了。

▲陳其邁競選總部還沒曝光，率先亮相競選小物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在同黨議員競選造勢場次中，陳其邁的手搖旗與扇子也首度曝光，揭露使用桃紅色作為市長競選連任的主視覺，也象徵著陳其邁服務高雄的熱誠、以及兩年來對故鄉高雄的施政革新，全力爭取每一位市民朋友的支持。民進黨高雄市黨部表示，23日高雄火車站前一掛上陳其邁挺18歲公民權的桃紅色看板，黨部立刻收到許多年輕朋友的熱烈迴響，大家紛紛反映看板顏色別具創意，跳脫傳統選舉藍綠色彩，讓人想到高雄的熱情與即將迸發的潛力。所以陳其邁的手搖旗與扇子也是使用桃紅色作為市長競選連任的主視覺，也象徵著陳其邁服務高雄的熱誠、以及兩年來對故鄉高雄的施政革新，全力爭取每一位市民朋友的支持。

宣傳小物的主視覺呈現「再拚四年 高雄起飛」八個字，陳其邁以堅定的神情，單手舉高衝衝衝的定裝照，寫著陳其邁施政給人一貫的印象「緊緊緊」，生動有躍進感的畫面，充滿年輕創意氣息，讓人對陳其邁帶領高雄再拚下一個四年，充滿期待與希望。同時市黨部也強調「陳其邁不忘一生懸命的高雄，而且還要帶著高雄開始起飛動起來，迎向更好的將來」。

▲陳其邁競選總部還沒曝光，率先亮相競選小物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）