軒嵐諾外圍環流+東北季風夾擊　四河局出動空拍機掌握揚塵情形

▲軒嵐諾颱風逼近加上東北季風，第四河川局啟動濁水溪揚塵防制應措施。（圖／水利署第四河川局提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

軒嵐諾颱風慢慢逼近台灣本島，雖然可能不會登陸，但水利署第四河川局指出，今年因氣候異常導致颱風遲至汛期末段的9月才出現，外圍環流加上東北季風夾擊，可能造成濁水溪下游河段揚塵災害，對改善河中裸露沙洲的防制工程造成更多挑戰，近期午後連日陣雨更常阻斷施工便道、進場施作困難，將嚴密掌控災情、審慎積極面對。

為確保能及時應變這波颱風加東北季風、中秋連假持續揚塵防制，第四河川局長李友平於8月29日召開聯繫會議，會同農委會林務局、雲林和彰化2縣環保局等協力夥伴，研商相關揚塵應變作為及分工，隨時依實際情況啟動各項作為，包括調整水車執行道路灑水頻率、支援河川裸露地灑水與裸露地三仙膠噴灑等相關應變措施；水利署長賴建信也在8月31日召開之軒嵐諾颱風防汛會議中指示，要求針對颱風外圍環流強風影響範圍內揚塵好發區加強抑制。

第四河川局表示，今年度為因應河道變化超前部署，陸續完成防洪林帶植栽4.55公里、河道整理1.1公里、其他覆蓋27.2公頃，截至8月底，裸露地改善已完成73公頃，經近年來努力已使河中灘地裸露面積較往年大幅度縮減，並進行重點控管，隨時注意天候變化、裸露地位置、輔以空拍機來確認滾動檢討揚塵抑制措施。

第四河川局目前配合預報，提前啟動各區簡易灑水系統灑水，於雲林縣崙背、麥寮，和彰化縣大城、竹塘等地增派水車辦理提前便道灑水，並於二崙、大城地區低灘裸露地佈設高壓揚程泵浦及施工機具，協助加強灑水等措施，以減少濁水溪揚塵對沿岸居民影響，希望讓在地鄉親安心迎接中秋假期。