刻意保持距離？與高虹安都有連繫　黃珊珊：力挺高證明清白

▲柯文哲在節目中要黃珊珊簽入黨同意書。（圖／翻攝自民眾之聲直播）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安因大動作反駁抄襲指控，意外掀起戰學歷的爭議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日因回應被認為有刻意保持距離，引發民眾黨內部不滿；對此，黃珊珊24日受訪時說，力挺高虹安捍衛清白，且與高有保持聯繫，「不要選舉選到瘋狂、喪失人性，這是台灣的問題」。

針對未在第一時間出面力挺高虹安，引來民眾黨內對「保持距離」的行為有不滿，黃珊珊說，選舉已經喪失人性，這件事情她也發臉書，「選舉可以檢驗，但不應該用污衊、鋪天蓋地的方式，喪失人性的選舉不是國人願意看到的」。

黃珊珊強調，選舉激烈攻防很正常，但幾乎用鋪天蓋地的人格毀滅我很不以為然，捏造事實是很不道德，還是回到事件的本質，做賊真的不要喊抓賊。

「高委員我有發簡訊，大家都有聯絡。」黃珊珊表示，自己當天說的是她個人的生活經驗，高虹安要捍衛清白當然全力相挺，在鋪天蓋地打壓下，他們支持的是事情本質，不要選舉選到瘋狂、喪失人性，這是台灣的問題。

媒體追問，是否有聽說民眾黨內反彈？黃珊珊說，「不用每天見縫插針，我們每天都在聯絡，ok？」，回到事件本質不要挑撥是非，大家把事情都扭曲，分化別人不會讓事情變得更好。

至於是否會擔心被柯文哲的失言影響？黃珊珊說，要回到本質，她跟柯上節目時也說，邏輯對但形容要文雅，「邏輯絕對是正確的，不要責怪被害人，個人要對自己言論負責，不管是誰，包括周玉蔻等也要負責，每個人都要為自己言論負責，沒有不對啊」。

另外，節目中柯文哲也拿出入黨同意書，黃珊珊說，這事情已經討論很久了，共識是首都市長以無黨籍參選，要爭取的是更多跨越藍綠選民的支持，這是我們的共識，「有沒有這樣程序已經不重要了，重要的是信念一致，我也會是民眾黨的母雞，我們已經跨越政黨」。

▲黃珊珊出席《台灣心臟外科研究發展協會》會員大會演講。（圖／記者宋良義攝）