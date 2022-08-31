允諾打造新雲林新未來　民進黨劉建國支持者簇擁下完成登記

▲劉建國強調，這幾年他做很多原本無法達到目標的工作，未來若他能入駐縣府，雲林絕對有新的未來、更好願景，大家站在一起支持「雲林團隊」，共同打造新雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國，今（31）日10時許在黨提名公職人員與支持者陪同下前往雲林縣選委會，在上百人的加油與打造「新雲林」口號聲中，完成候選人登記。劉建國指出，希望鄉親能肯定他多年來為雲林努力付出及積極爭取，未來如能入主雲林縣政府，將可以帶領各局處人員打造新雲林、新未來。

今日上午雲林縣選委會外一早聚集許多劉建國的支持，約9時50分劉建國抵達現場眾人即喊出「劉建國凍蒜」、「新雲林拚未來」，劉建國牽著一位96歲陳撿阿嬤進入選委會，阿嬤是劉建國從政多年的支持者，知道他要選縣長，今天專程來加油、鼓勵。

劉建國登記完成後在選委會說明，他有自信自己是最重視醫療照顧的政治工作者，且實際爭取到台大雲林分院虎尾院區二期擴建增床位、高齡醫療健康福祉中心，第一步已經展開，並完成動土，不只為雲林，也為全台灣老人能夠超前部署，對雲林來說絕對有未來、正面影響。

劉建國指出，4百年來濁水溪揚塵嚴重，他在立委期間從前朝馬英九執政爭取到現在蔡英文執政，更帶著當時擔任行政院長、現任副總統賴清德到溪底，促成政府5、6年來斥資22億元治理揚塵裸露地1300多公頃，改善揚塵問題。

劉建國強調，這幾年他做很多原本無法達到目標的工作，未來若他能入駐縣府，加上黨提名的鄉鎮市長、縣議員能當選，雲林絕對有新的未來、更好願景，離年底選戰剩80多天，大家站在一起支持「雲林團隊」，共同打造新雲林。

▲民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今（31）日10時許在黨提名公職人員與支持者陪同下前往雲林縣選委會，上百人的加油與打造「新雲林」口號聲浪下，完成候選人登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

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