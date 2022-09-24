大家來互相扣帽子！　陳時中：投給蔣萬安就是投給周玉蔻

▲陳時中出席2022陳時中競選市長律師後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，引來當事者出面駁斥、揚言提告，完全模糊掉選戰焦點。對此，民進黨參選人陳時中24日出席律師後援會成立大會前受訪表示，周玉蔻是獨立個體，他沒有辦法干涉他要講什麼、不講什麼，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」。

陳時中說，媒體是第四權，不會任意說哪個媒體下流，「各有批評立場，都是獨立個體，我們都予以尊重」，批評內容到底合不合適，媒體本身是第四權，各位媒體也是，互相監督、批評是應該的。

陳時中表示，對他來說，一向持正面選舉態度，從來沒有抹黑其他候選人，不會用謀財害命來形容其他人，「我每天提出相關政見，爭取認同、努力到場握到每雙手，跟大家博感情，表現我的熱情，用這種方式進行選舉，其他人要怎麼做他自己去反思」。

另外，國民黨議員徐巧芯稱今年選舉口號可以改成「玉石俱焚」，因為投陳時中就是投周玉蔻；黃珊珊早上也發文批評，指陳時中也有家人，至少要出來說句公道話。

對此，陳時中說，大家互相戴來戴去都不好，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」，每個都是單獨的個體，選舉就是個人展現的特質和他表現出來的批評認同與否，那選票上面就會見真章。

媒體追問，會不會覺得周玉蔻要適可而止？陳時中說，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要講什麼或不講什麼，「但我對自我要求，我不會做這樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不用牽扯進來」。