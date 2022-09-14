技高上傳學習歷程撞期統測　教長：考完後兩周才截止

▲教育部長潘文忠表示，明年技高生上傳學習檔案截止時間，在統測完後兩周才截止。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為避免學習歷程檔案中央平台關閉日與統測撞期，影響技高學生上傳學習檔案，教育部昨（13日）召開諮詢會議，確定技高普通科、專業群科學習歷程上傳截止日將分流，教育部長潘文忠今（14日）也證實，為讓專業群科學生有更充裕時間準備，學習檔案上傳截止日將延後到學生參加完統測後約兩周。

111學年技專校院考招新制，教育部將技高與普高學校上傳中央學習資料庫截止時間，統一訂在4月26截止，高三畢業考則訂在統測考試結束後立即展開，導致今年111考招的技高生，同時要面對統測考試準備、學習歷程檔案中央平台繳交截止期程及畢業考試準備的多重壓力，蠟燭多頭燒，學生苦不堪言。

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為了避免明年類似情況重演，教育部昨邀集相關單位召開諮詢會議，規畫明年高三生升學日程，會議中確定技高普通科、專業群科學習歷程上傳截止日將分流，專業群科預計延後約一個月到5月27日。

全中教也表示，教育部上述決議，和全中教主張「考招制度普高與技高分流處理，維護所有學子學習權益」的目標一致，也稍能緩解技高學生同時要準備統測考試，以及學習歷程檔案平台關閉的壓力。

對此，教育部長潘文忠今下午接受媒體聯訪時表示，考招新制執行過程當中，反應各界關心，因為專業群科與普通科學生在面對入學考試的時程並不一樣，尤其是專業群科的學生，要參加甄選入學或技優保送入學，又牽涉到統測時間，導致學生一方面要準備統測，又要準備學習歷程檔案。

潘文忠指出，經過細密討論，決定將普通科提送時間保留在原先時間，而專業群科學生延遲到參加完統測後約兩週的時間，讓學生有更充裕準備時間，讓技高學生在準備考試與學習歷程檔案，能有更充分與合適的時間。