境外生趕開學「近2萬人申請來台」　明起可入住集中檢疫所

▲教育部同意境外生以外加名額方式入台，目前近1.7萬人入境。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

大專校院從上週一（5日）起陸續開學，為了讓境外生儘速來台求學，教育部在上週二（6日）開放境外生以「外加名額」方式來台，不受每週5萬人次限制，根據教育部今（14日）最新統計，總計有近2萬名境外生申請來台，並有近1.7萬名境外生已經入境，而指揮中心明起開放專案讓境外生可入住集中檢疫所，截至昨天為止，已有127名境外生申請。

大專校院從上週一起陸續開學，為了讓境外生順利來台，教育部經過指揮中心同意後，上週二發文到各大學，只要持有效居留證的學生及專案入境的境外生，同意學生採取「外加名額」方式來台，但登機時要出具記載就學事由簽證或居留證等證明文件，不受每週5萬人次入境的門檻限制。

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而在上述函文中也提及，從明天（15日）起，提供集中檢疫所床位給111學年度境外學生專案入境使用，學校安排境外生入住集中檢疫所時，集檢所入住原則為1人1室，必要時將調整為2人1室，並以分層分流方式，分派入住加強型集中檢疫所，入住及離開檢疫所的交通，則由學生就讀學校協助學生處理。

▲教育部長潘文忠表示，已有近2萬名境外生申請來台。（圖／記者許敏溶攝）

對於境外生來台狀況，教育部長潘文忠今天下午在部務會報前接受媒體聯訪時表示，考量近期境外生希望盡快到台灣求學，教育部跟指揮中心申請，境外生以外加名額方式入境，不受每週五萬人次限制，境外生只要提出申請、買到機票，就可以盡快到台灣，目前入境狀況也很順利，學位生申請來台約1.2萬餘人，非學位生開放後申請狀況也非常踴躍，共近7千位申請來台，總計有近2萬人申請，而目前已入境兩類型（學位與非學位生）學生，總共有近1.7萬人。

另針對境外生來台需要入住檢疫，潘文忠表示，指揮中心也開放境外生申請入住集中檢疫所，截至昨（13日）為止，已有127名提出申請，而目前每天有數百名境外生入境台灣就學，教育部也在機場設置專櫃，近期與指揮中心協調，若出現同梯次、同班機等比較大量學生入境狀況，可以搭乘防疫巴士，在專櫃引導之下，盡快進駐防疫場所後，再到學校進行學業。



