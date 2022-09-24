目擊老公車內姦情！她狂拉車門慘遭拖行　法官1個原因打臉判無罪

▲高雄人妻控訴，她撞見丈夫和小三在車內熱吻，上前握車門把，小三卻加速駛離讓她慘遭拖行，事後她又因此和丈夫爭吵被家暴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻撞見丈夫在車內熱吻小三，憤而衝上去拍打車窗並猛拉車門把，要2人下車談判，小三見狀反而加速把車開走，導致人妻慘遭拖行，人妻怒而提告控訴小三傷害。小三表示，人妻自己握住門把，只要放手就不會受傷，法官審理認為，人妻自述案發後就和丈夫因外遇發生爭執，慘遭丈夫毆打，這些傷勢也可能是家暴所致，判小三無罪。

人妻控訴，她於2019年10月18日半夜2點多，在住處附近撞見丈夫在車內和小三熱吻，隨即一手拍打副駕駛座車窗、一手拉扯車門把手，大喊「開門」要2人下車，但坐在駕駛座的小三見狀反而加速駛離，她因而被拖行數公尺後不得不放手，導致她手肘扭傷，前臂、手腕等處也都有擦傷，憤而依傷害罪對小三提告。

全案審理時，小三辯稱在駕駛座看不到人妻在拉扯門把，且人妻自己去握門把，只要放手就不會受傷。另外，人妻在拉扯車輛後不久，就遭丈夫家暴，報警後前往醫院驗傷，當時已檢出右手手肘、手腕等傷勢，並無法證明她的傷勢是因為拉扯車門導致。

法官認為，根據人妻自訴，她於目擊丈夫親吻小三後不到半小時，就因外遇和丈夫起爭執並遭他家暴，人妻隨後到醫院驗傷，但並未向醫生提及遭車輛拉扯一事，醫生也未發現她有聲稱被丈夫「頭皮撞牆、腳踢腹部」的明顯外傷，但受傷部位包含手肘、前臂、手腕等處，因而不排除人妻身上的傷勢是出於丈夫家暴，判小三無罪，全案還可上訴。