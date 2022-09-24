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「鮪魚吐司免洋蔥」騎士酒駕闖紅燈...還用手機點餐　酒測超標

▲▼女騎士恍惚闖紅燈...竟邊拿手機點「鮪魚吐司」　警攔查酒測超標。（圖／讀者提供）

▲已被警方攔下的呂女還在點早餐。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

實在誇張！高雄一名30歲呂姓女子22日清晨5點多喝了威士忌，竟直接騎著車在大路口闖紅燈外，還手拿手機通話點早餐，離譜行徑全被錄下來，女子還問只喝一杯酒測值也會超標？讓執勤警員傻眼。

苓雅分局成功路派出所員警22日早上5時許巡邏時，見前方一部機車大喇喇地自四維路慢車道闖紅燈後，左轉至中山路上，員警向前欲將駕駛攔停時，發現呂女除在大路口闖紅燈外，竟還手持行動電話在點早餐。

▲▼女騎士恍惚闖紅燈...竟邊拿手機點「鮪魚吐司」　警攔查酒測超標。（圖／讀者提供）

▲▼呂女一開始還謊稱沒喝酒，最後在警方追問下，才笑說喝滿大杯的。（圖／讀者提供）

▲▼女騎士恍惚闖紅燈...竟邊拿手機點「鮪魚吐司」　警攔查酒測超標。（圖／讀者提供）

從影片中可看到呂女被警方攔下過程，堅持要把早餐點完說著，「我要一份鮪魚吐司不要洋蔥、番茄」，員警隨即開口斥責該女離譜行徑，以嚴厲語氣指責竟敢在大路口直接闖紅燈，也發現她眼神渙散、精神恍惚，經酒測後酒測值超標為0.41毫克。

呂女一開始謊稱沒喝酒，酒測被測出超標後還問警方，「只喝一杯也會超標喔」，並強調真的只喝一杯威士忌混酒，警方問是一大杯是不是？呂女才笑著認了「滿大杯的」，她還問「等一下可以回家？」，被警方回，當然不行啊。

警方指出，呂女酒測值超過法定標準值，全案訊後依違反刑法公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦，並強烈呼籲駕駛人騎車時，勿使用行動電話，以免違規遭開罰，更不能酒駕上路，危害其他用路人行車安全。

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