高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

▲高雄岡山統一戲院宣布9月26日熄燈。（圖／記者許展溢攝）

記者許宥孺／高雄報導

時代的眼淚！在地經營逾30年的高雄岡山統一戲院日前突宣布，只營業到25日，不少網友感嘆「青春只剩回憶」。戲院也宣布「惜別大回饋」，今、明(24、25日)購票入場，每張電影票只要100元，高雄人趕快趁假日衝一波了！

位於岡山區壽天路的統一戲院在1984年風光開幕，至今已有38年歷史，業者15日晚間突宣布，將於9月25日迎來最後營業日，隔日起正式結束營業，並呼籲手中還有電影交換券的朋友，在這之前多多利用並觀賞電影。「感謝各位朋友三十多年來的支持與愛護，有緣再見。」

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▲高雄岡山統一戲院在地經營超過30年，也是許多軍校生的回憶。（圖／記者許展溢攝）

不少網友留言感嘆，青春時代在戲院留下很多美好回憶，「這天終究還是來了」、「謝謝你們!你們連只有一位觀眾也準時放映」、「學生時期的約會、陪伴孩子成長的約會、和媽媽妹妹的女人約會、自己一個人的約會，好多美好的回憶」、「統一戲院+雞排+珍奶 就是軍校時代我的青春」。網紅四叉貓也留言：「謝謝你們陪我一起長大......」。

今、明兩日是最後營業日，業者昨(23日)晚上也宣布，岡山統一戲院最終惜別大回饋，為感謝各位多年來的支持，凡於9月24日、25日兩天購票入場，每張電影票只要100元。歡迎多多購票入場觀賞電影，岡山統一戲院珍惜與您相見的最後時光，感謝各位。

▲業者宣布最後營業日(24、25日)，惜別票價只要100元。（圖／記者許展溢攝）

業者坦言，4、5年前才花了數百萬重新裝潢，只是「舊的東西生存空間有限」，實在沒辦法跟一般企業一條龍的服務比，已經虧好幾年，沒辦法再虧下去，尤其從疫情爆發到現在，又有新影城開，感嘆「社會很現實，這個大環境」。