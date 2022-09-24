告定了！　王鴻薇揭張淑娟「憤怒情緒」：下週一提告周玉蔻

▲市議員王鴻薇。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日爆出，蔣萬安的爸爸蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角就是1988年中國小姐冠軍張淑娟，張淑娟昨日發聲明澄清，不實指控毀她名節，將對周玉蔻和媒體人蔡玉真提告。對此，立委王鴻薇今（24）日受訪時指出，昨天與張通話，可以感受到她的憤怒，張預計下週一提告。

周玉蔻在節目上直指，張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」的女主角；張昨日透過王鴻薇發表聲明，她嚴謹自律，沒有任自損清白的事，相關不實指控毀人名節，也破壞她多年平靜生活，決定在近日內提告。

王鴻薇今日出席蔣萬安松山區後援會成立大會，接受媒體問到此事，她表示，昨天與張他通電話，可以感受到她非常生氣此事，因此認為一定要立刻澄清，所以先透過王鴻薇發律師函及自己的聲明。

王鴻薇說，張預計下週一正式提告，但這也是昨天的通話，這期間會不會有更改不知道，明天會再與張聯繫，如果按原定計劃，屆時將發採訪通知，告知大家。

王鴻薇說，昨天與張通了很短暫的電話，張的情緒非常憤怒，認為這是莫名其妙、無端捲入，所以一定要採取行動，張很多朋友也認為，不能放縱，一定要捍衛清白，所以昨天很堅決要告，同時也呼籲，若還有其他人隨之起舞，也將採取行動。

