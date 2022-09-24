他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

▲左起李德維、連勝文、周玉蔻。（組合圖／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

日前媒體人周玉蔻在節目中爆料蔣萬安父親蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主是張淑娟，張淑娟憤而提告。立委李德維今（24）日也在臉書聲援張淑娟，並表示2014台北市長選舉時，時任國民黨北市參選人連勝文也被周玉蔻抹黑，卻在自己的勸說下撤告，李德維對此表示十分後悔。連勝文也轉發貼文，表示「等到這些敗類抹黑我的事情透過司法澄清後，選舉早就選完了。」

近日周玉蔻指涉「晶華緋聞案」女主角是張淑娟，引發各界熱議。張淑娟也於昨（23）日發出聲明，表示針對不實指控，已委請律師提告。李德維今（24）日也在臉書聲援，支持張淑娟絕不要撤告。李德維曾於2014年台北市長選舉任連勝文幕僚，他回顧2014年周玉蔻不斷在媒體上抹黑抹紅連勝文，但事實上完全是誣告與抹黑。



李德維說，連勝文完全沒有到上海幫胖達人站台，若當時提出告訴，官司一定勝訴，周玉蔻必定要吞敗，連勝文可以討回公道。但當連勝文提出告訴，周玉蔻就轉移焦點，不在電視上指控連勝文。



李德維揭露，當時資深媒體人蔡玉真不斷打電話給自己，希望能勸說連勝文撤告周玉蔻。蔡玉真說周玉蔻是國民黨某位高層的摯友，連勝文在選台北市長，冤家宜解不宜結。



李德維後悔表示，「當時真的無知」，相信蔡玉真，勸說連勝文真的撤告。當連勝文撤告一週之後，周玉蔻又故態復萌，繼續在電視上無所不用其極的攻擊與詆毀連勝文。

李德維說，自己這輩子自認唯一對不起連勝文的事，就是因為ㄧ個完全不熟識的媒體人蔡玉真，拜託連勝文撤告周玉蔻。多年後，看到周玉蔻與蔡玉真在電視上一搭一檔的詆毀張淑娟，真覺得「人善被人欺，馬善被人騎」，對於這種惡質與無恥，而且欺世盜名的所謂的媒體人，只有司法可以還公道，「絕對不要心軟」。

連勝文隨後也轉發李德維貼文，並表示「等到這些敗類抹黑我的事情透過司法澄清後，選舉早就選完了！這就是綠營媒體鷹犬及走狗慣用的惡劣手法！」