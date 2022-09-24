恢復山林活動！台東開放6林道2步道　都蘭山等3步道持續封閉

▲嘉明湖國家步道及其山屋等設施自9月22日恢復開放。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

918強震後台東林區管理處預警性封閉轄內6條林道與6條步道，於餘震稍緩後巡檢各林道與步道路況。林道部份，除數處路段崩塌落石已陸續完成清理外，尚無重大災情，先前已開放錦屏、霧鹿、延平及知本等4條林道；22日恢復開放紅石及利嘉等2條林道。

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▲紅石林道與關山紅石步道自9月22日恢復開放。

至於先前公告暫時封閉之步道中，嘉明湖國家步道及其山屋等設施、向陽森林遊樂區步道群與關山紅石步道，也於22日恢復開放；都蘭山步道、安通越嶺古道東段及麻荖漏步道等步道，因有落石及倒樹情形，基於安全考量將持續封閉，需等狀況排除後再行開放。

▲▼自即日起恢復開放錦屏、霧鹿、延平及知本等4條林道。（圖為錦屏林道）

台東林區管理處呼籲，因台東地區仍時有餘震發生，非必要請暫時避免山區活動，如須前往請事先查詢最新路況或道路管制時間，行經步道狹窄區域或易落石崩塌處時，請務必提高警覺，謹慎通過、切勿逗留，並請隨時注意林道、步道及公路最新資訊評估行程，做好風險管理、維護自身安全。

若需進一步了解步道開放資訊與現況，可至『林務局山林悠遊網』（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢，或可致電台東林區管理處各工作站洽詢最新林道路況。

關山工作站電話：089-811020（錦屏、霧鹿、紅石、延平林道）；知本工作站電話：089-512214（利嘉林道、知本林道）。