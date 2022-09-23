台南市路平專案爭取前瞻計畫經費59億元　改善道路與通學步道

▲台南市長黃偉哲路平政策永續做下去，市府2022年度路平專案執行計畫編列4.35億元，預計完成41路段，改善長度68.7公里，目前已完成13個路段，預計在今年會全部完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市道路長度全國第一，市長黃偉哲路平政策永續一條一條做下去，市府2019-2021年度編列9.8億元，完成66個路段，改善長度80.82公里，2022年度路平專案執行計畫編列4.35億元，預計完成41路段，改善長度68.7公里，目前已完成13個路段，預計在今年會全部完成。

工務局表示，除了自行編列預算外，市府也向中央爭取前瞻計畫經費改善道路品質，分別獲內政部營建署核定145件道路改善，共30.36億元；及交通部公路總局核定32件公路系統之道路，共14.54億元。總計核定44.9億元，其中36.77億元為中央補助款，市配合款則為8.13億元。

工務局指出，前瞻計畫相關經費，主要聚焦在人行道及路面改善工程，包括道路配置重新規劃、規劃左轉車道、路口安全改善、增設行人庇護島、打造無障礙通行空間、擴大街角人行空間等，同時，將管線人手孔蓋整合下地，並增加植栽綠覆率。

在通學步道方面，台南市政府從校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全方面來檢討，彙整多方專業意見及學校師生需求後，再透過校園圍牆解構退縮、建置人行道、增加照明、標誌標線重繪、交通號誌調整、規劃家長接送區、管線設施整合等工程，總共有35條陸續興建完工，預計在2023年會全部完成，大大維護學校師生通勤安全。