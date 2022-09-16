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外流草案沒機組員外站鬆綁　關飯店房間2年多！工會疾呼「速開放」

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心研擬邊境開放草案外流，原規劃10月10日起「0+7」免居隔，每天入境放寬2萬人，取消限團令，因應疫情雖時程有調整，10月上旬不會那麼快開放，不過10月仍有機會。由於機組員爭取外站檢疫鬆綁已提報指揮中心，外界預期10月也有機會上路，不過草案中未看到相關規劃，對此，相關工會疾呼盡速鬆綁。

目前各國機組員到國外外站都可自由行動，唯獨中國和台灣對機組員仍採高壓管理，機組員到外站須直接進入飯店檢疫，不得出房門，日前民航局與相關工會開會，初步討論機組員在外站可採自主健康管理外出和使用飯店設施，在國外仍要戴口罩，不可到人多的地方，返台之後採0+7檢疫，相關方案仍待民航局指揮中心討論和同意，外界預期10月有機會上路。

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不過由於外流邊境開放草案未看到機組員外站鬆綁相關規劃，桃園市機師工會研究員陳柏謙表示，上次已與民航局開過會，民航局態度保守，建議採二階段開放，第一階段先開放在外站可離開飯店房間到飯店其他地方用餐，第二階段再鬆綁到外出離開飯店，但機組員認為兩階段沒有必要。

陳柏謙表示，目前國內確診率跟國外移入確診數差不多，方向上應朝入境直接鬆綁，機組員在外站目前仍限制在飯店房間內，邏輯上說不過去，希望指揮中心可盡速放寬，民航局已經把鬆綁方法提報給指揮中心，希望盡快有結果，機組員已經困在飯店房間2年多，希望開放時程越快越好。

長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠則表示，飛到國外，幾乎所有國家都已經解除防疫相關規定，甚至連口罩都不用戴了，但台灣機組員在國外還被強制隔離在房間裡，直到執行飛行勤務回到台灣，諷刺的是，我們是來自目前單日確診數萬例的台灣。

徐瑋鍠指出，目前疫苗接種率、重症比例都達到一定的水準，呼籲政府不要再做不合邏輯的管制，讓社會、經濟都能儘速恢復正常運作。

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