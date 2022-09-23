他在家想煮出「網咖味泡麵」老是失敗　眾人狂刷留言：鍋子是關鍵

▲他在家想煮出「網咖風味泡麵」老是失敗，眾人狂刷留言「鍋子是重點」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

在過去電腦網路不普及的年代，到網咖享受優質電腦及超快網速，飢餓的時候來上一碗熱騰騰泡麵，是許多7、8年級生的共同回憶。一名網友日前表示，他想在家學網咖煮「排骨雞麵」口味泡麵，但不論怎麼嘗試，就是煮不出記憶中的「網咖味」，貼文一出立刻引發網友熱議，有許多人說「鍋子是重點」。

原PO在批踢踢表示，他想在家裡煮出「網咖口感」的泡麵，一樣用鍋子煮，一樣加蛋、貢丸和魚板，最後再加點蔥，結果吃起來就很一般，不論怎麼煮，就是無法做出網咖味，「雖然無法形容，但他（網咖）的就是比較好吃」、「要如何煮出網咖味的排骨雞麵？」

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貼文一出引發網友熱議，有人說，「一瓢味精，不用謝了」、「水滾了才能加麵，要遵守3分鐘原則，調味粉跟醬料包要3分鐘一到就放入鍋中」、「水量只要一半，這是重點，你試試看」、「你想吃的，是回憶啦」、「鍋子到底怎麼了，大家都不停強調」、「這就跟當兵吃雞排飲料，會好吃到記一輩子一樣」。

也有許多人說，鍋子應該是重點，「整天鍋子都不洗，煮個十幾二十種泡麵就像了」、「關鍵在於鍋子不能洗」、「關鍵在鍋子不能洗，陳年老鍋，累積下來的味道才夠濃郁好吃」、「鍋子絕對不能洗，陳年老鍋的鑊氣」、「人家網咖有在養鍋的」、「老罈滷味的概念，你的鍋子太新太乾淨了」。

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