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太魯閣吃泡麵被搶！她遭「熱湯淋腿」大片燙傷　兇嫌繼續逛街

▲▼女子到太魯閣遊玩，結果被猴子搶泡麵。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲女子到太魯閣遊玩，結果被猴子搶泡麵，熱湯淋在腿上導致燙傷。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

花蓮太魯閣風景優美，是國內、國外民眾旅遊的熱門景點。不過，一名網友到太魯閣遊玩，在超商泡泡麵卻被猴子盯上、遭到行搶，導致泡麵打翻、熱湯灑在腿上，痛得他崩潰值喊「在中橫故事館的小七，食物絕對不能讓猴子看到！」

這名網友在「爆怨公社」表示，他日前到太魯閣遊玩，在中橫故事館的超商購買泡麵，沒想到遭到當地的猴子盯上，對方為了搶一碗泡麵拼了命，「牠伸手俐落得很，我的腿悽慘得很！」

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猴子行搶的過程中，泡麵不慎打翻，大量的熱湯灑在這名網友的腿上，導致網友腿部燙傷、起水泡，除了被嚇得半死，腿也痛得不得了。

▼女子到超商買泡麵，泡好以後卻被猴子行搶。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼女子到太魯閣遊玩，結果被猴子搶泡麵。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

網友說，他根本不曉得是何時被盯上的，根本一點心理準備都沒有，遭搶當下只想端好燙手的泡麵，所以才會如此悽慘。

恐怖的經歷曝光，也讓眾人忍不住直喊，「猴子主動攻擊就可以把他送下去了吧？猴子攻擊人難到我們就不能自衛」、「覺得好痛哦，要好好照顧傷口喔」、「超討厭猴子的。上次去柴山，我只是跟牠對到眼，牠就上來抓我」、「聽說太魯閣的猴子很兇…好像是真的」、「中橫的猴子真的狠兇！」

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