細數陳時中3年接受她12次專訪　徐巧芯諷周玉蔻：垂簾聽政的太后

▲陳時中、周玉蔻。（組合圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）



實習記者李密／台北報導

媒體人周玉蔻昨（22）日踢爆國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴，當年轟動一時的「晶華緋聞案」女主角就是名媛張淑娟。對此，陳時中23日表示，除了受邀上周玉蔻專訪節目之外，跟周玉蔻私下沒有聯絡，被外界認為是在切割。不過，國民黨議員徐巧芯指出，陳時中3年來曾受周玉蔻專訪達12次，如果陳時中當選，周玉蔻就是垂簾聽政的「太后」，且目前蔣萬安民調維持領先，主因就是民眾擔心「支持陳時中，就是支持周玉蔻」。

徐巧芯說，周玉蔻是一個完美的反派，能讓所有與之對抗的人都成為超級英雄。但周玉蔻不知道自己會害到整個民進黨，開始抹別人的私事，蔣萬安在選舉，扯他家人的私事、道人是非八卦，這種打法是打選戰裡面最low（低級）的一種。

對於陳時中今早澄清與周玉蔻沒有私交，徐巧芯表示，陳時中3年來接受周玉蔻專訪12次，並在擔任指揮官期間，多次護航周玉蔻放防疫消息，且周玉蔻放疫情假消息是「全台灣唯一不會被罰的」，甚至在周玉蔻痛罵慈濟時，陳時中還接受專訪附和。



徐巧芯認為，民眾會擔心如果陳時中當選，周玉蔻就是垂簾聽政的「玉蔻太后」，甚至台北市民的納稅錢也會成為放言的零用錢，而交換的條件就是得到一個政治打手。



徐巧芯說，最近媒體上看到蔣萬安的民調維持領先，並且跟第二名開始拉開距離（震傳媒領先6.4%、Ettoday領先7.5%），最主要就是「投給陳時中，就是支持周玉蔻」已經開始發酵。徐巧芯表示，對陳時中的仇恨值已經夠高，雖然沒人幫周玉蔻做仇恨民調，但她認為顯然會高出更多。陳、周兩人加在一起，就是台北市民「恐懼的總和」，也是為什麼蔣萬安的民調會逐漸拉開的原因。



徐巧芯指出，最近綠營側翼明顯失控，瞎挺林智堅、攻擊慈濟、攻擊宏碁、攻擊候選人家人的私事，一次次的翻車，但又一次次進攻。多行不義必自斃，所有反對民進黨的怒氣，將會在年底一次發洩。

▼徐巧芯23日批陳時中曾多次受邀上周玉蔻節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖放大）

