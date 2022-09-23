約束周玉蔻爆料？　陳時中：跟她沒有私底下的交情

▲陳時中出席連鎖加盟大展秋季展。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

資深媒體人、名嘴周玉蔻近來連爆國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的料，掀起不少話題討論。而民進黨參選人陳時中曾多次上周玉蔻節目，對於周的行徑，陳說，跟周玉蔻之間，上節目外，私下沒有聯絡過，跟很多媒體也是在公共事務上做相關討論，並沒有私底下的交情。

針對名嘴黃光芹批評，若當選後，周玉蔻將是「背後靈」？陳時中說，他一向對於媒體、第4權是維持他的尊重，未來當選對於媒體的尊重仍然會維持。他強調，跟周玉蔻之間，上節目外，私下沒有聯絡過，跟很多媒體也是在公共事務上做相關討論，並沒有私底下的交情。

至於周玉蔻近來連爆蔣萬安父親蔣孝嚴的私生活，陳時中不願多談，僅表示，「在選舉裡面有很多其他的…，但我相信這是由候選人自己本身去回應，我很難幫他回應」。

而國民黨喊投給陳時中就是支持周玉蔻，是否會擔心影響到選情？陳時中說，「我不會擔心」，我還是要講，要連結要有證據，對媒體都維持他的尊重，因為這是社會重要的第4權。

另外，有媒體問到，周玉蔻4年從政府標案拿到870萬，未來若當市長，有辦法跟周切割清楚？陳時中說，政府標案還是要看有沒有符合公共利益、公共政策上的需要，自然有審查的標準，不會因為他的身分別、背景，影響到公正性。

陳時中強調，在媒體標案裡，不會因為政治的立場而干擾對於標案的公正性、政策的需要性。而未來北市府也是這樣的標準？陳說，「當然，也應該要維持這樣的標準」。