「1類人先噴4500元」才可衝日本自由行　網傻：等於少玩1天

▲哈日族嗨了，日本宣布10月11日開放自由行。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

日本10月11日開放自由行，而台灣入境「0+7」預計13日上路，但深愛日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧提醒，接種高端、國藥、科興的民眾，要持有PCR陰性證明才可以入境，而PTT網友則驚呼，除了PCR，要不然就只能補打疫苗。

林氏璧在臉書指出，日本認可的疫苗種類包括（以下六種疫苗任選三劑混打皆可）：輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生（1劑視為兩劑），Novavax，Covaxin（印度的滅活疫苗）。他接著強調，「是的，沒有高端，但也沒有國藥、科興，不要問我為何他們這樣規定！」

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也就是說，當初選擇高端等疫苗的民眾想去日本自由行的話，需要有出國前72小時內的PCR陰性證明。

消息曝光後，有網友在PTT直呼，認證疫苗中不含高端在內，「以目前國內自費PCR的價碼3500元（急件4500元）」，但若不想PCR的話，「當然好像也有註銷疫苗的做法，可是要打完整疫苗，恐怕還要補2~3劑。」

底下網友則熱議「他們又不出國有差嗎」、「4500拿去日本吃好料不好嗎？還要花錢戳鼻孔」、「PCR一個人3500，3個人10500元，大概飯店的錢而已啦」、「基本上都要打到第4劑了，隨便都有兩劑國際疫苗吧」、「就說了不是3500的問題，是你沒把握驗出來是陰性」、「不去日本不就好了」、「偽陽一樣隔離7天啊，絕對趕不上2天後的班機」、「4500飯店的錢，就是你少玩一天啊」。

▼施打高端疫苗者，想前往日本自由行，須持PCR陰性證明。（圖／記者李毓康攝）

