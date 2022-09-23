日本自由行要來了！10／11邊境解禁　網嗨翻：日幣終於派上用場

▲日本邊境將放寬。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來國內疫情呈現下降趨勢，指揮中心公布兩階段開放邊境規劃，預計10/13實施入境0+7邊境檢疫措施。而日本也將解除個人旅遊禁令，首相岸田文雄宣布，將在10月11日放寬邊境管制政策，包括開放海外旅客自由行、免簽證。消息一出讓所有網友都相當興奮，表示「等很久了！」

岸田文雄22日表示，10月11日起開放海外旅客自由行，且恢復免簽證措施，目前實施每日入境人數上限5萬人也將廢除，以促進觀光，詳細實施細則仍有待公佈。

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不少網友看到後紛紛驚呼，「機票買起來，衝啊」、「等很久了」、「十一月機票已訂」、「終於，大家日本見」、「日幣可以派上場了」、「11月機票直接訂了，終於可以日本行」、「我認為十月開始三個月內台灣旅日人次會破百萬」、「可以規劃明年寒假去日本，不用隔離了」。

▲網友看法。（圖／翻攝自PTT）

但也有人認為可以再觀察一下，「實際情形還是要等首相回國後公布新政策細節，台灣目前屬於藍區，自由行非核可疫苗或是未打滿三劑，是否需要PCR報告還不確定」、「個人覺得更麻煩的海外醫療險部分，目前雖然可以先向海外保險公司投保，國內保險業者修改過後的不知道什麼時候才會重新推出」、「剛開始一定比較貴的，觀察之後情況吧」。

而台灣的狀況，指揮中心22日表示，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自今年9月29日零時起（航班表定抵臺時間）調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。行政院長蘇貞昌也在院會中表示，如果國內疫情沒有重大變化，會經過2週的預告，同時就會解封，就能讓國人全部恢復正常生活、開放國境。