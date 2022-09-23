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社會 社會焦點 保障人權

台中少女半年約砲20網友　不戴套玩3P「尿尿會痛」父母抓狂全都告

▲▼ 。（示意圖，非本人／CFP）

▲一名13歲少女半年約砲超過20名網友，最近如廁有灼熱、疼痛感 。（示意圖，非本人／CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名13歲少女近期因如廁時有疼痛感，由母親陪同看醫生，經醫師詢問，竟意外得知少女這半年來約砲超過20網友！少女更向醫師坦承，過去性行為都沒戴套，「直到最近一次玩3P，尿尿才出現灼熱感」，醫師聽聞大吃一驚，立刻替她安排愛滋、淋病等性病檢查，並通報社工介入輔導。

少女的母親向醫師表示，女兒上學期疑交了男友都很晚回家，但因學業成績沒影響，就不以為意，本次看醫生是因女兒頻喊尿尿會痛、有灼熱感，才帶她就醫。

醫師察覺有異，詢問少女竟發現，自去年少女生日，父母送她手機當作生日禮物，少女就開始使用手機上網交網友，今年開始「網路約砲」，近半年陸續與陌生男子、網友發生關係，「交手對象」居然多達20多人。少女還說，她不習慣帶套的感覺，「之前都沒事，但這次試著玩3P，尿尿就開始痛」。

醫師立即替少女進行愛滋、淋病、菜花等性病檢查，隨後又馬上通報社會局，幸經初步檢查是尿道發炎，沒有感染性病，服藥一周後痊癒。

少女父母認為，雖女兒自稱與網友是「合意性交」，但由於女兒尚未滿16歲，決定向20餘名網友提告。

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