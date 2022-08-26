男友愛買春！妹子檢查驚「得了性病」…他去驗卻沒事　網揪1疑點

▲原PO男友喜歡買春。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果發現另一半有不好的習慣，你會怎麼做呢？一名女網友表示，男友很喜歡在外面買春，她得知這件事之後，就到醫院做檢查，沒想到真的驗出感染性病。但詭異的是，男友檢查卻完全沒事，讓她覺得非常奇怪，於是PO文詢問眾人意見。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在臉書「靠北男友2.0」發文表示，和男友交往已經有1年半的時間，後來發現對方很喜歡出去花錢找應召妹發生關係，甚至還會帶回家。日前她為了自己的健康，就去醫院做檢查，沒想到真的驗出感染披衣菌，是一種性傳染疾病。

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之後原PO為了這件事情和男友大吵一架，並叫對方也去醫院檢查。但奇怪的是，對方的檢測結果竟然全部都是陰性，「明明我就只有跟他發生關係」，不明白為何只有自己感染性病，但對方卻全身而退，好奇是否有人和她遇到相同的狀況。

不少網友看到後紛紛表示，「這種還在一起，妳正常嗎」、「直接分手吧，這樣也太髒了，拿自己身體開玩笑」、「趕快分吧，還帶回家使用，連開房間的錢都沒有！這個沒有未來了」、「該分手了，早晚會出事」、「可以分了吧，外面世界很大」，也有人分析，「可能男生早就發現生病，所以已經去治療好了，但你比較晚發病，最近才驗到，所以就算這時候叫男友去驗，也驗不出什麼東西，乾脆調他的醫療紀錄好了」。