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陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

▲▼民進黨台北市長陳時中拋政見，「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中拋出廣設公廁免治馬桶政見。（圖／記者宋良義攝）

記者楊晏琳／綜合報導

民進黨籍台北市長參選人陳時中近日拋出「廣設公廁免治馬桶」政見，引發軒然大波，民眾質疑坐式馬桶恐感染性病，還有人大酸是「性病傳播鏈」。不過醫師表示，性病主要是透過人與人直接連結、接觸作為傳染途徑，幾乎不會藉由一般物品間接傳播。

使用坐式馬桶會不會被傳染性病？中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學說明，性病幾乎不會藉由一般生活物品間接傳播。不過他仍強調是「幾乎」，因連中樂透或被雷打到這種事都可能發生，天下沒有「絕對不會」發生的事情。

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謝宗學表示，時常會有夫妻一起到診間看性病檢查結果，先染病的一方常會問：「醫師，我有沒有可能在坐公有馬桶時被染到的？」

謝宗學說，有經驗的前輩醫師教導過避免在診間上演「家庭劇」的適切回答：「雖然不常發生，但還是有可能的。」但他也打趣，「至於醫師說話時口氣是否稍有停頓，眼神是否稍有閃爍，則不需要太過在意了！」

陳時中日前喊出「北市公廁換免治馬桶」政策，許多網友紛紛開砲「白癡政策」、「誰會在公廁用免治...噁心死了...」、「性病傳播鏈」、「誰敢坐」、「只敢用蹲的」、「不如把公廁掃乾淨點吧」。

不過，曾為臨床醫師的民進黨立委林靜儀強調，政策可以討論，但是馬桶坐墊不會傳播性傳染病。「上廁所過程生殖器不會與馬桶接觸，請大家安心使用坐式馬桶。」

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