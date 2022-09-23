「最有苦難言的人叫做陳時中」　郭正亮曝：周玉蔻讓仇恨值惡化

▲周玉蔻、陳時中。（圖／記者黃哲民、黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前因批評慈濟及起底國民黨台北市長參選人蔣萬安身世等，引發各界關注。民進黨前立委郭正亮痛批，周玉蔻就是「最大隻的1450」，她的言論傷到民進黨台北市長參選人陳時中選情，讓仇恨值惡化，「現在最痛苦、最有苦難言的人叫做陳時中，陳時中實在不知道對周玉蔻怎麼辦，因為對她又愛又怕。」

郭正亮22日於節目《踢批批開講》上表示，周玉蔻就是「最大隻的1450」，當民進黨平常養的大大小小1450成為豬隊友時，他們就控制不住了，「現在最痛苦、最有苦難言的人叫做陳時中，因為蔣萬安的聲勢真的是被周玉蔻打起來的，蔣萬安事實上應該送她一個匾額叫做『惠我良多』，陳時中是應該送她『有苦難言』。」

「陳時中實在不知道對她怎麼辦，因為對她又愛又怕。」郭正亮說，國民黨拚命貼上「支持陳時中，就是支持周玉蔻」的標籤，就是想讓陳時中想撥開也撥不掉。郭正亮強調，「這不是扮黑白臉，這是真的傷到了，她手上那麼多節目，又有廣播又有電視，還有一個網媒，所以民進黨對她真的是又愛又恨。」

郭正亮表示，民進黨內部有一句話，就是「不要惹到周玉蔻」，若民進黨想要切割，周玉蔻「百分之百」會修理你，「而且周玉蔻最近這幾波操作對陳時中真是有夠傷，結果她的電視節目收視率爆紅，她根本不管你的啦！」

針對年底選情，郭正亮補充，年輕人不喜歡陳時中、國民黨也投不下去，所以就投到無黨籍台北市長參選人黃珊珊這邊，「我最近看了一個民調，『死也不會投給陳時中』的人有55%，寧可讓蔣萬安或黃珊珊當選也絕對不會投給你陳時中，這個很罕見，很少看到一個候選人可以有這麼大的仇恨值。」