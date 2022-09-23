俄羅斯逃亡潮！飛英國機票「1張36萬」搶光　傳普丁已撤離莫斯科

▲塞爾維亞機場出現許多逃難的俄羅斯人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁22日簽署局部動員令，為了躲避徵召，數千民眾試圖逃離俄羅斯，邊境出現大量排隊車潮，機票甚至飆漲到一張要價36萬台幣；更有消息指出，普丁本人已離開莫斯科，躲往一處能夠防範核災的地下碉堡。

根據《每日星報》報導，自從普丁宣布動員令後，許多俄羅斯人試圖逃出國躲避徵召，為了避免被派往前線，進入芬蘭、哈薩克、喬治亞和蒙古的邊境排起了綿延數公里的隊伍，數千人急著逃離。

機票價格也持續飆升，從莫斯科飛往英國的票價約在1萬英鎊（約台幣36萬元），而飛往土耳其的價格同樣破萬英鎊。《NPR》指出，塞爾維亞航空和土耳其航空未來幾天的機位都已售罄，而飛往杜拜的經濟艙單程票價格一度飆到9200歐元（約台幣28萬元）。

自從俄羅斯2月對烏克蘭發動戰爭以來，已經出現大量公民出逃的現象，而普丁21日宣布將動員30萬預備役軍人，加上暗示西方可能會動用核武，讓許多俄羅斯人更加恐慌。

有消息人士指出，不斷對外暗示俄國有精良核武的普丁，現在已經離開莫斯科，逃往一座可以防止核災的地下碉堡，裡面可容納至少10萬人，而他的家人與親信也都躲藏在裡面。

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