太平洋溫泉季10／15登場！　全包式專車4條行程...9／28起預約

▲瑞穗溫泉屬碳酸鹽泉，富含礦物質，有著「生男之泉」的美名，也被稱作「英雄湯」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022花蓮太平洋溫泉季」自10月15日至11月14日為期31天，活動包含瑞穗、玉里安通兩大溫泉區特色光影展區及「溫泉專車」。「溫泉專車」一日遊活動今年由縣府與花蓮縣觀光協會、導遊領隊協會及旅行商業同業公會合作辦理，共4條路線，每人收費750元，於9月28日起開始接受預約報名。



觀光處長張志翔表示，花蓮有兩大溫泉區，瑞穗溫泉是碳酸鹽泉，更因富含礦物質，有著「生男之泉」的美名，也被稱作「英雄湯」，安通溫泉則屬於硫酸鹽氯化物泉，含有15種以上的礦物質，泡完湯皮膚細嫩讓許多人稱讚它為「美人湯」。「溫泉專車」每日從花蓮轉運站發車至花蓮兩大溫泉區，8人成行，有瑞穗虎爺線、瑞穗蝴蝶谷線、玉里線及富里線共4條路線可供遊客選擇，提供隨車專業導覽、特色午餐、DIY活動、伴手禮及保險等，讓遊客免煩惱交通及行程規劃，即享受最完整的旅遊體驗，方便民眾前往花蓮南區旅遊。



瑞穗溫泉區提供遊客蝴蝶谷及虎爺溫泉兩種泡湯選擇，「蝴蝶谷」位於富源國家森林遊樂區內，讓遊客在國家級美景中泡湯，午餐在光復的「太巴塱紅糯米生活館」享用原住民風味餐，太巴塱部落是全台最大、人口最密集的原住民部落。生活館亦提供旅遊導覽、特色農產、文創商品、DIY課程及原民風味餐，歡迎到紅糯米的故鄉，體驗最原味的原民文化。

▲安通溫泉屬硫酸鹽氯化物泉，含有15種以上的礦物質，泡完湯皮膚細嫩讓許多人稱讚它為「美人湯」。



另外位在瑞穗鄉虎頭山下「虎爺溫泉」，擁有富含珍貴鐵質的赤褐色溫泉，不僅享有「帝王黃金琥珀泉」的美名，同時因為富含鐵質，因此是花蓮人口耳相傳的「生男之泉」。虎爺線也新規劃了「木日光鶴岡文旦驛站」，除了是鶴岡文旦產銷分裝場，平時提供農遊導覽、文旦美食品嚐、DIY等活動，驛站經營者更是擅長星空解說的花現天文解說員，是親子同樂的好去處，溫泉專車將在此享用柚香紅茶及柚香魯味等下午茶點。



安通溫泉區提供玉里線及富里線兩條路線，富里線今年特別新增「馥茶堂」，距離富里火車站走路五分鐘即可到達，寬敞的戶外空間寧靜幽雅，可俯瞰以「大地的穀倉」造形獲建築設計獎的富里火車站，飽覽花東縱谷米鄉風光。馥茶堂展售小農咖啡甜點、農特產品、國產材精油等，周末也常有農民市集、國產材手創體驗，為富里的旅遊新亮點，中午則在富里農會享受在地食材午餐及體驗米大福DIY。



玉里線則可體驗玉里的客家擂茶文化、大地藝術及品嚐最知名的玉里臭豆腐及玉溪農會午餐；另外於10月15日、24日及25日三天前往織羅部落享用風味餐，將可體驗部落三大特產包含稻米、葛鬱金、金多兒筍，因餐食相當豐值超值需再加價250元。



另外全國有相當多旅行社規劃了花蓮溫泉季泡湯行程，從二日至四日遊、從北、中、南部出發任君選擇，近期將陸續公告於花蓮觀光資訊網，歡迎民眾視個人旅遊需求選擇，天氣漸涼，現在就開始規劃身心紓壓的花蓮泡湯之旅！

溫泉專車詳細資訊請見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）或洽花蓮溫泉專車專線03-8533231。

