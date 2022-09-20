媽媽傻眼「國中兒畢旅吃不飽」　曝4700元行程表：學校沒責任嗎

▲原PO貼出住宿環境，質疑付一樣的錢，女生住新館（如圖），兒子卻是住舊館。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

伴隨疫情逐漸穩定，許多學校開始陸續舉辦畢業旅行。不過，一位家長在臉書抱怨，她付了4700元讓孩子去參加國中畢業旅行，但覺得伙食太少、太差，住宿不好，行程路線也不順暢，讓她不禁質疑「學校沒責任嗎？」並附上別間學校的「超順」行程表，要求大家評評理。

原PO在「爆料公社」發文指出，畢旅行程一下往北玩，一下往南玩，最後又往北住宿，相較其它學校，真的很不順暢。伙食部分，午餐一連兩天都是西式餐盒（麵包），早餐則是飯店自助式，只有2餐是吃團體桌菜，其中一餐她看了照片，「真的看起來很不好，國中生根本吃不飽，而且還是從六福村玩完才吃的晚餐！」

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當下原PO覺得孩子晚上應該會餓，就私訊問導師可不可以叫外送？或請台中的朋友幫忙送餐過去？但老師擔心疫情及食安問題，不能放行，僅答應去幫孩子們買一些吃的，隔天還在家長群組表示「有家長只看圖說故事，沒有私訊」、「刻意拍吃完照片要做什麼」、「群組淪為家長幫小孩要糖吃，失去存在必要」，讓她很錯愕。

▼媽媽詢問兒子菜色，對方回傳的卻是整桌吃完的照片。（圖／爆料公社）

▼媽媽把吃光光的照片傳給老師，詢問可否叫外送。（圖／爆料公社）

▼老師回傳學生晚餐內容，供媽媽參考。（圖／爆料公社）

住宿方面，原PO說，孩子第一天住的飯店很差，第二天雖然住比較好的酒店，「但男生卻是住舊館，女生住新館；男生房間廁所門還掉了！當下男學生都覺得不公平，付一樣的錢卻住舊的房間，家長也只能請老師跟旅行社及學校反映，應該也造成老師很大困擾！」

原PO質疑，畢旅是孩子的回憶，即便孩子當下介意房間或餐點問題，或許安撫一下就沒事，但她想問的是「學校沒責任嗎？都是家長跟老師反映問題，讓老師承擔這些家長的壓力對嗎？旅行社跟學校當沒事一樣，校長跟承辦人員沒責任嗎？聽說校長要退休了，就坐等退休嗎？跟旅行社接洽的承辦人員沒確認行程南北跑嗎？」

▼原PO貼出兒子的畢旅行程表，質疑路線一直「南北跑」。（圖／爆料公社，點圖可放大）

▼兒子住的舊館。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛表示，「你看完覺得孩子晚上肚子會餓？是孩子跟你說很餓嗎？還是又是一個『家長自己覺得沒吃飽』？」、「吃好住好當然是跟家裡出去，中學生重群聚歡樂氣氛，回憶是一輩子，家長真的介意吃住，就別托給學校」、「畢旅你自己帶小孩子去就好，有多好吃多好，房間有多高級住多高級，是4700不是47000耶」、「行程是台南出發，台中麗寶，住宿桃園，隔天新竹六福村，住宿台中，隔天台中行程，也沒有不順啊！」

還有人指出，「我朋友小孩國小畢業旅行要7000、8000，現在遊覽車費用漲很多，司機也不能超時開車，價格不知道為什麼要壓在4000多？先想想妳們這些家長有沒有因為價錢先在那邊靠夭吧？」、「我兒子國小，今年也要畢業旅行，三天兩夜5800！我覺得這是小孩跟同學間的回憶，家長無需過度干預，說穿了你根本在那邊喊熱而已，又不是你參加！」

其中，有網友比較原PO貼出的其他行程，也不禁說道「看看你po的其他間學校行程，只有一個陶瓷博物館跟六福村需要門票，其他都是免費的行程，晚餐還都是老街夜市自理，這樣沒有比較好吧？」、「幫你算一下錢！住宿用平日六人房計算700+900=1600，遊覽車三天1500，吃飯兩餐加兩個餐盒1000，兩個遊樂園門票抓1000，金額5100，保險還沒算就5100，這一看就是學校老師費勁心血去談，旅行社含淚接的case，被你這個只出一張嘴的家長來這邊發文，笑死。」

▼原PO貼出其它學校畢旅行程比較，認為其它學校安排得比較順暢。（圖／爆料公社）

▼老師事後在群組稱「家長只看圖說話」。（圖／爆料公社）

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