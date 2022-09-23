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怨好市多1夯品「漲140元」　他臉被打腫！網傻眼嗆：你真的買過？

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO抱怨烤雞大腿漲價，結果被網友打臉。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉，其中熟食區的美食更是深受多數消費者喜愛。不過一名網友近日去購買「烤雞大腿」時，卻發現價錢似乎和以前不太一樣，抱怨「貴了140元」。但文章一出卻讓其他人看傻眼，狠酸「你確定以前真的有買過？」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己到好市多買了一袋烤雞大腿，花了329元。不過他發現這個價錢似乎和以前不太一樣，「記得上一次買還只是189元or198元，大概是太久沒買烤雞腿了」，不滿前後差了將近一倍的價錢。

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不過文章一出隨即被打臉，「那是烤雞的價錢好嗎」、「烤雞、烤雞腿傻傻分不清楚」、「189是烤雞的價錢吧！烤雞腿從來沒有這價錢」、「你說的價格，應該是烤雞的價格，不是大雞腿8入的價格」、「是烤雞吧！差很多」、「你說的價格是烤雞，驚不驚喜，意不意外」、「你是否把雞腿跟烤雞價格搞反了」、「全雞還有可能，雞腿好像沒有那麼便宜」。

還有人酸說，「很抱歉，您不是『大概是太久沒買烤雞腿了』， 是『沒有買過雞腿』」、「我同事說透天一棟不用兩百萬，大概是太久沒買房子了」、「呃！帶風向失敗」、「第一次看到搞錯產品還可以發文靠北的」、「你該買的是銀杏，而不是烤雞…腿」、「此文示範了什麼叫吃米不知米價」。

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好市多烤雞烤雞大腿價錢漲價

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