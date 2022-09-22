他好市多倒車入庫「突被店員糾正」　資深會員貼1張圖：車頭先進去

▲多數人認為，車頭朝前，離開時比較安全。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「只要看車頭，就知道車主常不常來好市多！」一名男網友透露，之前倒車入庫後，被店員糾正要車頭朝後才對，因此也好奇大家去賣場停車，是「朝前還是朝後呢？」文章曝光後，多數網友秒回「車頭向外我才安心」，另有資深會員PO一張圖，表示以前賣場宣導車頭要先進。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「有人說只要看車頭，就知道車主常不常來好市多」，因此好奇大家車頭「朝前還是朝後呢？」

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原PO也補充直呼，之前在賣場倒車入庫，反被員工善意提醒，但他堅持車頭朝前，因為搬東西方便。

文章曝光後，多數網友紛紛回應，絕對是車頭朝前，「車頭朝前，回家開了就走」、「都朝外+1，好市多考量的是你上貨的方便，我考慮的是獨自駕車的出入安全」、「我這邊常有人不管停車場的路線箭頭，硬要逆向，造成塞車，所以我都停車頭朝前比較好出入」、「車頭向外我才安心，不然要離開停車場，一堆人推車滑手機沒看路的」、「Costco在美國地廣人稀 ，車位大、採購商品體積也大，當然是車子直開停車」。

但也有車主認為，「我倒車入庫被直接插隊好幾次，後來我都不管了，反正進得去就好」、「先看要採買的數量多寡」、「不影響其他人就好，管我車頭向內還向外」、「車頭朝內，大採購時方便快速放貨到後車廂，免得打開車門放貨，門卡到別人的車」。

留言串中，一名資深會員也曝1張照片透露，「好市多以前停車場的會張貼告示車頭先進，現在我就不太確定，因為我大多是車頭先進，所以不會太注意，我想不管是朝內還是朝外，不要影響他人是重點，有些車頭朝外的會員要把商品搬上車時會把車子移出停車格才能順利進行，結果影響會車的動線，這樣沒有比較好。」

▼資深會員貼出一張圖，指出賣場以前會宣導「車頭朝內」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）