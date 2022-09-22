下次挑戰比人高！好市多買完獲「超長1條」　眾人歪樓猜金額

▲原PO和先生在好市多花了2萬5千多塊錢。（圖／Wei笑生活授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「辦趴踢、婚禮，好市多真的好好買！」一位女網友曬出一張超長的好市多收據，長度大約是從老公的額頭到腰下，不禁笑呼，「下次應該挑戰收據要比身高高」，也幸好婆婆這次沒跟，不然收據真的會更長。照片一出，吸引網友一陣熱議，「起碼要開3.5頓貨車才載得完」、「可以裱框留念。」

這位女網友21日在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見她跟先生剛從好市多結完帳出來，在門口拿著一條超長的收據拍照，長度幾乎快跟老公的半身差不多，讓她不禁在文中笑呼，「下次應該挑戰收據要比身高高……幸好這次婆婆沒來」，最後還貼出2個笑噴的表情符號。

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照片一出，就有人好奇發問「這單多少錢？」還有一票網友歪樓，瘋狂放大照片玩金額猜猜樂，意外引發討論，「你們這些人是怎麼樣……視力2.0嗎？我看到都鬥雞眼了，你們竟然能看到2萬多，厲害啊～」「原來大家都跟我一樣放大去看金額，哈哈哈！」而原PO也在留言處公布解答，「不多，25000（元）左右，婚禮用的酒水、點心，很便宜。」

其他網友則紛紛留言笑呼，「門口檢查員傻眼，這麼長的一排」、「我婆婆公公每次去都這麼長欸」、「不知道有沒有人的收據是可以拖地的」、「讓我想到本來是去買衛生紙，買到變成兩台車，還要麻煩家人來幫忙載貨的經驗」、「我看到妳買到快打烊了」、「婚禮趴踢這樣很省欸」、「我沒結婚，每次去也是都一萬多，好市多真的很恐怖。」